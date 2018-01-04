小米2s正式推送MIUI 9稳定版：最长寿小米手机

IT之家1月4日消息 作为小米在2012年与2013年发布的两款手机，雷军曾透露小米2/2S还有500万的使用用户，随后官方表示这两款机型将升级到最新的MIUI 9系统，但计划会比较晚，根据小米的计划，第一批升级的是小米6和红米Note 4X(高通)，第二批是主要的热门机型，小米2和2S在第三批。

现在，IT之家网友反馈，小米2s已经迎来了MIUI 9稳定版系统更新，全新MIUI9系统主打“快如闪电”概念，围绕基础功能体验进行全面优化，在系统运行流畅性和稳定性上取得突破。MIUI9从系统底层进行深度优化，通过采用全新文件系统、CPU智能增速、线程调度优化等黑科技技术，实现系统级启动加速。

作为小米有史以来卖的最好的手机系列之一，小米2/2S搭载的处理器在性能上与目前的高端手机芯片已经无法相提并论，但其从MIUI V4开始一直走到了MIUI 9，堪称是小米手机有史以来最长寿的系列机型。

升级MIUI9稳定版有两种方法：一是通过小米官方在线升级（OTA）方法，接收官方升级消息推送，或者从“设置-我的设备-MIUI版本”检测升级，支持从MIUI V5、MIUI 6、MIUI 7、MIUI 8稳定版直接升级到MIUI9。另外一种方法是前往MIUI论坛手动刷机升级。

现在MIUI论坛下载页已经提供小米6、小米Max2、小米Note 3、小米手机5X、红米手机4X、红米Note 5A、小米手机5、小米手机5c、小米Note 2、小米手机5s、小米MIX、小米手机5s Plus、红米手机5A、红米Note 4X高通版、小米MIX 2、小米Note顶配版、小米手机4S、小米手机4c等18款机型的MIUI9稳定版刷机完整包。