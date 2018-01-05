曾经风生水起的联发科，为什么如今一落千丈

对于联发科来说，2017年着实是比较艰难的一年。原本被寄予厚望的Helio X30处理器由于种种突发事故，产率良率不足而导致延期等，最终没能在市场上掀起波澜。经此一役，联发科也算是明白其暂时无力征战高端市场。

2017年末，联发科高管在接受采访时明确表示，未来一年联发科将暂停高端产品Helio X系列的研发工作，全力投入到中端产品Helio P系列的设计中。但是，全力押注中端产品，真的能助力联发科走出低谷吗？

▍联发科芯片近况

对于一家芯片厂商来说，放弃高端产品大概是他人无法理解的事情。但联发科的现状，着实是现实逼迫只能选择放弃。联发科的高端梦一直都在，从Helio X10开始，联发科便开开启了冲击高端市场的征程。Helio X10算是个不错的起步，但继任者Helio X20不仅在性能上落后于竞争对手，在功耗、信号连接等方面也被爆出问题，并未能被诸多手机厂商的高端机型采用。

▲“贱卖”Helio X20的红米Note 4

最让人不解的是，明明已经交了高昂的学费，Helio X30本应顺利生产、出货、稳妥送到消费者手中。但事实却恰恰相反，联发科不仅没能一扫先前颓势，还因为种种错误，最终几乎葬送了Helio X系列产品。

高端市场失利虽然痛苦，但也谈不上伤及根基。本来，大家的印象中联发科就是一家以中低端产品为主的芯片厂商。先前随着线下渠道的大幅崛起，国内厂商纷纷向联发科抛出了橄榄枝。在2016年上半年，联发科可谓是风光无限，营收与市场占有率均创下新高，4G芯片的出货量甚至一度超越了老对手高通。

搭载联发科芯片的一代神机OPPO R9，狂销千万部

只是，打江山易守江山难，联发科这第一的位置还没做稳，就遭遇了晴天霹雳。随着合作伙伴的接连离去，联发科的营收与市场占有率自然是直线下滑。尽管在2017年下半年，联发科凭借着Helio P23与Helio P30勉强止住了颓势，但未来幸运女神还会再次眷顾联发科吗？

▍为何会一落千丈？

Helio X系列芯片的失败，自然是有联发科自身战略错误、技术不够火候等原因。但除去联发科本身的失误，是否还有其他因素呢？

事实上，联发科的高端产品之路，不仅输在了“天时”，更输在了“人和”。

一个很普遍的现象是，当联发科宣布退出高端市场后，很多消费者直接表达出了“联发科哪有高端产品，一直都是中低端产品”的看法。这一言论的背后，清晰地展示出了联发科在广大消费者心中的形象。可以说联发科努力过了，但它依旧扭转消费者心目中的低端形象。

这一印象无法改变，便注定了联发科的高端之路难以为继。

部分厂商对于联发科高端产品的态度，则是压死骆驼的最后一根稻草。Helio X系列本是定位高端的产品，搭载Helio X10的HTC M9 Plus曾一度卖到了4000+的价位。本以为这一势头会延续下去，但Helio X10随后的表现却让人大跌眼镜。搭载Helio X10的魅族MX5将售价定在了1799元，而后红米Note 2直接标价799元。短短几个月，Helio X10就从4000元档跌倒了千元档乃至百元档。

这如过山车般刺激的价格起伏，又让哪家厂商敢放心在旗舰产品上继续用Helio X系列芯片呢？

在中端市场上，联发科严重低估了对手。或许是投入了太多精力在高端产品上，亦或是联发科对于自家中端产品过于自信，最终导致联发科的中端产品在制程、性能、基带方面全面落后于竞品。当时有消息称，由于移动入网要求终端产品必须要支持Cat.7网络，而联发科的芯片并不能达到这一要求，最终导致一众合作伙伴无芯片可用，只能转投高通旗下。要知道，当时高通的中端主力产品是有口皆碑的骁龙625。自身能力不足，恰好又遇到了极其强大的对手，联发科的中端市场想不崩盘，似乎都很困难。

当然，最为雪上加霜的是，联发科的好基友魅族在同高通和解后，也表现出想要同联发科划清关系的想法。毕竟只要有联发科在，即使产品叫PRO，消费者也未必会买账。

▍联发科芯片还会有未来吗？

最近一段时间，有关联发科下一代产品Helio P40与Helio P70的信息开始浮出水面。如果爆料参数准确的话，可以预见联发科在2018年仍有一战的机会。当然，这一机会仅仅指中低端市场。

之所以有这般想法，是因为这一次Helio P40与Helio P70在性能上并无短板，在制程、功耗、AI等方面均有出色表现。

不过，稳坐芯片市场老大的高通显然也不是吃素的。对标P40、P70的骁龙640、670无论是在CPU、GPU还是架构上都更胜一筹。如此一来，联发科就只剩下价格便宜这一唯一的优势了。

因而，联发科未来一年的表现依然不容乐观。

总结

进入2017年下半年，联发科便展现了其破釜沉舟的决心。2018年对于联发科来说，是至关重要的一年。成则继续竞争，败则直接淘汰。

联发科近期的表现，多少能让人感到一丝安慰。全新的Helio P40与Helio P70已经获得了众多国内厂商的关注，获得订单问题不大。相信联发科也能吸取教训，不会在生产上再出波澜。对于消费者而言，芯片厂商一家独大并不完全是好事。这么一看，联发科的复苏，反而让人有一丝期待。