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星战版一加5T定制版图赏：情怀与手机的碰撞融合

2018-1-5 8:00:56来源：爱范儿作者：-责编：仲平评论：

近几年，在手机厂商们的推动下，金属外壳的智能手机已经从‘灰、银、金’演变成‘粉、红、绿、蓝’等各种色彩斑斓的颜色…

然而，新配色的诞生，也在一定程度上让‘手机+各类IP’的定制版手机市场变得火热。从早些年Vivo Xplay5美国队长定制版、三星Galaxy S7 edge蝙蝠侠特别版，到如今红米Note 4X初音版、美图M8s龙珠动漫版、魅蓝 Note6海贼王版、坚果Pro银魂版…

在众多的定制版手机中，亦有一加一席。随着去年11月一加5T发布后，一加手机也携手迪士尼在印度孟买发布了一款定制版产品——一加5T星战版。近日，爱范儿拿到了这台一加5T星战版，赶在电影《星球大战8：最后的绝地武士》上映前，给大家带来了开箱图赏。

现在，我们先来回顾一下一加5T星战版的配置信息：

  • 高通骁龙835，主频最高达2.45GHz

  • 6.01英寸2160 x 1080分辨率AMOLED屏幕

  • 后置索尼2000万像素IMX 376K CMOS，索尼1600万像素IMX 398 CMOS

  • 前置索尼1600万像素相机

  • 8GB LPDDR4X内存+128GB UFS 2.1双通道存储空间

  • Type-C+NFC+蓝牙5.0+触觉振动马达+aptX-HD

  • 3300 mAh电池

  • Dash快充（5V，4A）

  • 面部解锁+指纹解锁

  • 基于Android 7.1.1的氧OS

据了解，这款一加5T星战版在配置上与目前普通顶配版的一加5T保持一致，同时，由于这是一款在海外市场发售的一加机型，所以它自然也搭载了氧OS，拥有Google框架。

在外观上，星球大战定制版一加5T采用了黑色面板+白色背面的熊猫配色。与其说是白色，实际上它更像某种的陶瓷那般的灰白，灰白之余还夹杂着细小的黑点，背部摸起来与陶瓷的质感相仿，细腻的手感在这款机型上也得以延续。

红色的三段式勿扰开关、背部的星战Logo以及与灰白色背面形成反差的黑色SIM卡槽…每一处细节都让这款定制版的一加5T显得格外精致。

此外，一加还特意依据《星球大战》的反派凯洛·伦（Kylo Ren）的面具作为原型，推出了一款保护壳。

当然，作为一款定制版手机，星战版一加5T除了在外观和赠品等方面有别于普通版一加5T之外，系统方面也配备了相应的主题。

在一加5T上，它内置的10张星战元素的壁纸以及红黑主题，从视觉到体验上都突显了它的“特别”。

说起来，这一次星战版一加5T还带来了一个特别的‘彩蛋’，而它被巧妙地隐藏在了包装盒的底部。

打开之后，内含一个全息投影的配件。只要用铅笔刮一刮包装盒里的小纸片，便能发现一句谜语。

Fine the secert compartment and check the weather forecast on Ahch-To

简单来说，就是打开天气应用，将城市定位到Ahch-To，把全息投影的配件组装好放置在手机屏幕上，便能触发一段动画。

遗憾的是，升级至Android 8.0的星战版一加5T，将天气定位至Ahch-To后，会导致天气应用闪退，故未能给大家带来彩蛋的信息。

现阶段，除了这款星战定制版手机，一加5T还有一款熔岩红配色的4周年纪念版以及一款白色版的一加5T即将发布。

不知道这么多款一加5T，哪一款会是你的心头之好？

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关键词：一加一加5T

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