星战版一加5T定制版图赏：情怀与手机的碰撞融合

近几年,在手机厂商们的推动下,金属外壳的智能手机已经从‘灰、银、金’演变成‘粉、红、绿、蓝’等各种色彩斑斓的颜色…

然而,新配色的诞生,也在一定程度上让‘手机+各类IP’的定制版手机市场变得火热。从早些年Vivo Xplay5美国队长定制版、三星Galaxy S7 edge蝙蝠侠特别版,到如今红米Note 4X初音版、美图M8s龙珠动漫版、魅蓝 Note6海贼王版、坚果Pro银魂版…

在众多的定制版手机中,亦有一加一席。随着去年11月一加5T发布后,一加手机也携手迪士尼在印度孟买发布了一款定制版产品——一加5T星战版。近日,爱范儿拿到了这台一加5T星战版,赶在电影《星球大战8:最后的绝地武士》上映前,给大家带来了开箱图赏。

现在,我们先来回顾一下一加5T星战版的配置信息:

高通骁龙835,主频最高达2.45GHz

6.01英寸2160 x 1080分辨率AMOLED屏幕

后置索尼2000万像素IMX 376K CMOS,索尼1600万像素IMX 398 CMOS

前置索尼1600万像素相机

8GB LPDDR4X内存+128GB UFS 2.1双通道存储空间

Type-C+NFC+蓝牙5.0+触觉振动马达+aptX-HD

3300 mAh电池

Dash快充(5V,4A)

面部解锁+指纹解锁

基于Android 7.1.1的氧OS

据了解,这款一加5T星战版在配置上与目前普通顶配版的一加5T保持一致,同时,由于这是一款在海外市场发售的一加机型,所以它自然也搭载了氧OS,拥有Google框架。

在外观上,星球大战定制版一加5T采用了黑色面板+白色背面的熊猫配色。与其说是白色,实际上它更像某种的陶瓷那般的灰白,灰白之余还夹杂着细小的黑点,背部摸起来与陶瓷的质感相仿,细腻的手感在这款机型上也得以延续。

红色的三段式勿扰开关、背部的星战Logo以及与灰白色背面形成反差的黑色SIM卡槽…每一处细节都让这款定制版的一加5T显得格外精致。

此外,一加还特意依据《星球大战》的反派凯洛·伦(Kylo Ren)的面具作为原型,推出了一款保护壳。

当然,作为一款定制版手机,星战版一加5T除了在外观和赠品等方面有别于普通版一加5T之外,系统方面也配备了相应的主题。

在一加5T上,它内置的10张星战元素的壁纸以及红黑主题,从视觉到体验上都突显了它的“特别”。

说起来,这一次星战版一加5T还带来了一个特别的‘彩蛋’,而它被巧妙地隐藏在了包装盒的底部。

打开之后,内含一个全息投影的配件。只要用铅笔刮一刮包装盒里的小纸片,便能发现一句谜语。

Fine the secert compartment and check the weather forecast on Ahch-To

简单来说,就是打开天气应用,将城市定位到Ahch-To,把全息投影的配件组装好放置在手机屏幕上,便能触发一段动画。

遗憾的是,升级至Android 8.0的星战版一加5T,将天气定位至Ahch-To后,会导致天气应用闪退,故未能给大家带来彩蛋的信息。

现阶段,除了这款星战定制版手机,一加5T还有一款熔岩红配色的4周年纪念版以及一款白色版的一加5T即将发布。

不知道这么多款一加5T,哪一款会是你的心头之好?