内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯 软件之家
Win10之家 WP之家
iPhone之家 iPad之家
安卓之家 数码之家
评测中心 智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页 >安卓之家>安卓手机

曝索尼XZ1 Premium和XZ1 Plus搭载骁龙845，将亮相MWC2018

2018-1-6 20:28:36来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家1月6日消息 根据格鲁吉亚网站Vortex.ge报道，索尼计划在MWC（2月26日- 3月1日）推出其今年的首批高端智能手机。如果消息属实的话，那么索尼可能会在即将到来的CES 2018上带来最近曝光的Xperia XA2，XA2 Ultra和L2这样的中端和低端手机。

据报道，索尼计划在MWC 2018展会上发布Xperia XZ1 Premium，Xperia XZ1 Plus和Xperia XZ1s，它们都是去年索尼高端手机的升级版。顾名思义，Xperia XZ1 Premium应该是其中最高端的机型，据悉该机采用2160 x 3840像素（4K）的5.5英寸屏幕，其它方面估计会搭载高通骁龙845处理器，6 GB的RAM和128 GB的存储空间。更重要的是，该机据说拥有1200万像素的双后置摄像头，背面搭载指纹识别。

据悉Xperia XZ1 Plus和Xperia XZ1s也同样具有后置指纹识别和双1200万像素摄像头。但XZ1 Plus应该更大性能更强，搭载5.5英寸1080p屏幕和骁龙845处理器，XZ1s则拥有5.2英寸的1080p屏幕，并使用骁龙835处理器，预计这两款手机将配备4 GB的RAM和64 GB的存储空间。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：XZ1 Premium索尼XZ1 Plus索尼

软媒旗下网站 IT之家| 辣品 - 超值导购，优惠券| 6655网址之家| Win10之家| Win8之家| Win7之家| Vista之家

软媒旗下软件： 魔方| 旗鱼浏览器（极速内核）| 软媒时间| 酷点桌面| 闪游浏览器（IE内核）| Win7优化大师| Win8优化大师| Win10优化大师| 软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图| Archiver| 刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C) RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司 版权所有 鲁ICP备11016544号-10