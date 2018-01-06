曝索尼XZ1 Premium和XZ1 Plus搭载骁龙845，将亮相MWC2018

IT之家1月6日消息 根据格鲁吉亚网站Vortex.ge报道，索尼计划在MWC（2月26日- 3月1日）推出其今年的首批高端智能手机。如果消息属实的话，那么索尼可能会在即将到来的CES 2018上带来最近曝光的Xperia XA2，XA2 Ultra和L2这样的中端和低端手机。

据报道，索尼计划在MWC 2018展会上发布Xperia XZ1 Premium，Xperia XZ1 Plus和Xperia XZ1s，它们都是去年索尼高端手机的升级版。顾名思义，Xperia XZ1 Premium应该是其中最高端的机型，据悉该机采用2160 x 3840像素（4K）的5.5英寸屏幕，其它方面估计会搭载高通骁龙845处理器，6 GB的RAM和128 GB的存储空间。更重要的是，该机据说拥有1200万像素的双后置摄像头，背面搭载指纹识别。

据悉Xperia XZ1 Plus和Xperia XZ1s也同样具有后置指纹识别和双1200万像素摄像头。但XZ1 Plus应该更大性能更强，搭载5.5英寸1080p屏幕和骁龙845处理器，XZ1s则拥有5.2英寸的1080p屏幕，并使用骁龙835处理器，预计这两款手机将配备4 GB的RAM和64 GB的存储空间。