安卓版“Face ID”技术将亮相CES 2018

IT之家1月8日消息 ，华晶科技日前宣布，他们即将在CES 2018上发布最新3D景深感测芯片AL6100。

在去年的苹果新品发布会上发布的“Face ID”面容识别技术，或许是屏下指纹识别技术不完善和全面屏外观的妥协产物。但是相较于安卓阵营的面容识别技术，“Face ID”在弱光、使用者相貌相似等其他特殊使用场景下，表现得更为可靠安全。在今年CES展会上，或将有安卓阵营可以媲美“Face ID”的面容识别技术亮相。

即将在CES 2018上发布最新3D景深感测芯片的AL6100。

华晶科技日前宣布，他们即将在CES 2018上发布最新3D景深感测芯片AL6100。用以填补非苹果阵营面容识别技术安全可靠性的空白。来自台湾的科技厂商华晶公司是世界上最大的数码相机ODM供应商之一。根据华晶公司给出的消息称，新一代3D景深感测芯片AL6100将通过结合红外线光控制的技术，提供更加精确的景深测算，而非仅靠图片像素颜色等手段进行识别。

该款芯片预计今年年初进入量产并可开始供货。本次CES展中，华晶科技将展示AL6100在手机、安控、VR/AR相机等产品上的运用，其中安控相机更具备人工智能深度学习的能力。