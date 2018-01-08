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LG美国定制机曝光：2GB内存，搭载安卓7.0系统

2018-1-8 16:44:14来源：IT之家作者：容承/实习责编：容承/实习评论：

据外媒，phone Arena报道，2017年1月18日，韩国LG电子携手美国运营商T-Mobile和MetroPCS在美国推出了一款全新的千元入门级智能手机LG Aristo。这款手机手机采用了5.0英寸720P屏幕，搭载高通骁龙425处理器，1.5GB内存，并配备了500万前置摄像头和1300万后置摄像头，内置2410mAh容量电池。最大的亮点是预装了Android 7.0 Nougat系统。当时上市时，1月23日在MetroPCS发售的售价为129美元(约合885元人民币)，而1月25日T-Mobile发售时裸机售价为144美元(约合988元人民币)。

LG似乎对Aristo的市场表现比较满意，现在计划推出新的后续型号。

LG的Aristo 2预计将在未来几周内到达T-Mobile和MetroPCS，但目前售价尚未公布。

根据该手机泄漏的规格列表，LG的Aristo 2应该搭载1.4 ghz四核高通骁龙425处理器，2GB RAM和16GB存储空间。这款智能手机将搭载安卓7.1.2 Nougat，配备高清(720p)分辨率的标准5英寸显示屏，以及2,410 mAh可拆卸电池。

上面的信息是直接从手机的销售包装上获取的，但是LG Aristo 2的用户手册也在网上泄露了，所以我们相信这款产品应该很快就会发布。

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关键词：LG Aristo2LG

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