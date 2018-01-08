索尼XZ1体验：姓不姓「索」，终于有了答案

索尼的名字总是和一连串鼎盛历史挂钩。

喜欢音乐的人不会忘了Walkman曾经的辉煌；游戏爱好者会绘声绘色描绘PlayStation如今的疯狂；在摄影师的手中，全画幅的索尼α7系列一直在闪闪发光；哪怕是笔记本电脑玩家也对VAIO念念不忘。

可是，Xperia手机却成了索尼的例外——国内为数众多的手机用户很难第一时间想起代表着索尼移动业务的Xperia，背后的原因或许值得玩味。业界甚至有了「索尼移动不姓索」的说法。

进入2018年，索尼移动最新旗舰Xperia XZ1终于来到了PingWest品玩。带着对「索尼移动究竟还姓不姓索」的疑问，我开始了对这台手机的体验。

设计：手感很出色，但屏占比很成问题

索尼设计一直是业界响当当的招牌。索尼移动也从没有辜负过这个名号。

曾经，Xperia Arc的性感腰线、Xperia S的灵睿透明带以及从Xperia Z到Z5的Omnia Balance，这些出彩的地方都让Xperia站在了智能手机工业设计的制高点。

平心而论，XZ1的设计和做工在目前智能手机行业仍旧是首屈一指的存在。

不管是观感还是亲自上手的质感，XZ1后盖的表现均属上乘。

这一方面是得益于其配色。以蓝色为例，这个配色实际并不是湛蓝一片，而是更倾向于「天青色」。再加上索尼带来的磨砂处理工艺，夸张一点说就是，XZ1有了目前最好的观感，以及温润手感。虽然蓝色的金属手机并不少见，但细看之下，Xperia XZ1的配色就是要多几分高级感。很明显，索尼多年玩色彩的经验起了很大的作用。

只是，粉色版XZ1初见之下，会让人联想起索尼自家的移动电源……

▲右为移动电源

且Xperia XZ1 NFC芯片移到了机身背后，经常用手机给地铁卡充值的用户，终于可以摆脱被前置NFC芯片支配的恐惧了，不用再担心在充值时，手机被触发一些其它不相干应用。

除了以上部分，XZ1的按键布局与去年的XZ是近乎一样的。3.5mm耳机孔位于机身顶部，USB Tpye-C接口在机身底部。机身右侧从上至下为电源键（指纹识别模块）、音量键、相机快门键，机身左侧为SIM卡和MicroSD卡槽。

但很难说清楚究竟是从何时起，Xperia的设计成了众矢之的。原因自然是因为那不高的屏占比。

就算是索尼最新旗舰XZ1也依然存在屏占比不高的问题。

这里明确一点，低的屏占比不意味着XZ1的工业设计和做工水平也低，但同时，出彩的工业设计和做工也不能抹去低屏占比给XZ1带来的落伍感。

在一些粉丝看来，这总有很多客观原因，比如索尼手机正面的额头和下巴有立体声扬声器，再比如因为防水设计。

要在保持立体声扬声器和防水功能的同时，提高屏占比，对于索尼这样的技术大拿，并不是问题。根本原因还是出在索尼移动的主观能动性上。

这种从Xperia Z时期的全平衡Omni-Balance演化而来的Unified Design合一设计，本身是优美且自成一体的。全系Xperia X系列均采用新的设计风格。

但很明显，索尼手机的设计思路跟当下脱节了。

拍照：和Xperia XZ Premium近乎一致

索尼手机的影像硬件在手机行业中一直是首屈一指的存在。2017年初，XZ Premium更是首发了自带 DRAM层的索尼IMX400传感器。随后几个月与大家见面的XZ1采用了这款传感器。

IMX400大有来头，其尺寸为1/2.3英寸，这比今年几乎所有旗舰机的CMOS都大。

由于像素从此前的2300万减少到了1900万，XZ1的单位像素面积也是索尼最近几代旗舰中最大的，单个像素面积为1.22um，比之前大了19%，所以理论上，XZ1的夜拍能更加出色。

不过，理论归理论，样张还是评价手机拍照水平的重要标准。

▲日间场景

▲夜间场景1

▲夜间场景2

▲夜间场景3

▲饭前验毒

XZ1的镜头广角端视野比目前大多数手机更宽广，这让手机拍摄大场景的气势恢宏，但镜头边缘的畸变也比较大。

得益于色彩鲜艳，XZ1样张，尤其是饭前验毒场景，初看之下观感很好，但细节涂抹的老问题依然存在，这在夜间场景表现尤为突出。

此外，XZ1全新的Motion Eye相机系统搭载了3D创作功能，并且支持10帧每秒（最长10秒）自动跟焦连拍。

在宣传中，XZ1的3D创作功能可以提供用来进行3D打印的数据，但是在我们实际使用中，这项功能更多的是给大家带来立体表情包……

▲由于我一直未能拍出理想3D图像，经许可，该演示表情来自微博用户@Zackbuks

系统：稳定、流畅，但虚拟按键为什么还在？

相比索尼手机硬件上一贯拿得出手的表现，其系统表现则一直有些毁誉参半，这一点在国行版手机上体现得还要明显一些。

先说说这套基于Android 8.0的UI的优点：手机内置应用很干净，不像一些国产手机会有广告侵扰。而且与国内好多定制ROM向iOS靠拢不同，不管是操作逻辑，还是图标风格，XZ1明明白白地告诉消费者：我是一台纯正的Android设备，而非披着苹果皮的Android设备。

这套UI的基本操作逻辑和外观，与Android原生系统一致：有主界面与应用抽屉两级、下拉为通知与快捷功能按键、系统内置的索尼定制app也遵循Material Design。

因为接近原生系统的缘故，Xperia的系统更新步伐一直都紧跟在Google之后。这一点已经足够用户大叫「索尼良心！」

但索尼这套系统不好用的原因也和接近原生系统有关。

虽然有了来电归属地查询，但是，手机黄页？没有！智能屏蔽伪基站？没有！甚至内置应用商店也不能后台安装应用，用户必须一个应用一个应用的去点击「安装」。这非常不方便日常使用，也让人有些难以接受这是当代智能手机的表现。

以及从Android 4.0时期就紧跟Google用上屏幕内虚拟键的索尼移动，一直到现在的Android 8.0都没有用上手势操作来隐藏虚拟按键。

这让本就长下巴的XZ1，又多了一层下巴。这样不仅，让消费者看着难，在一些游戏中，这条下巴又增加了误操作的可能性。

在我看来，索尼移动搞错了「原生」和「本土化」的关系。这两者并非是一对反义词。在维持原生系统的同时，做一些更实用的改变，这不是难事。可是索尼没有做到。

一些使用中的小细节

由于采用的是骁龙835和4GB RAM，XZ1的性能和流畅性无须担心，而且这款10nm制程工艺的处理器为2700mAh电池的XZ1续航分担了不少压力。当然，其长续航也得益于XZ1这块5.2英寸1080p屏幕，尺寸不大、分辨率也不过于夸张。

实际上，从Z3开始，索尼手机的屏幕表现就一直出彩，这款XZ1的屏幕也不例外。虽然没有4K分辨率，无论亮度、饱和度、对比度，以及色彩倾向，XZ1的表现都属上乘。

索尼移动姓「索」吗？

回到开头那个发人深省的问题——索尼移动姓不姓「索」？

要解答这个问题，我们得再往前推进一下，索粉为什么爱索尼？

一千个索粉，有一千个迷恋索尼的理由。有人是因为索尼精良的工业设计和精湛的工艺粉上，有人则是因为功能粉上。

索尼的功能是一种人无我有的天然炫技，即使不那么实用；同样的，索尼的设计是一种对于极致的偏执追求，是全球最轻、最薄、最小、最前卫……这一系列「最」让索尼的设计和「平庸」没有关系。

▲左为索尼XZ1，右为2017年主流品牌旗舰

反观索尼移动最新的XZ1，设计难说前卫，极低的屏占比让人很难相信这是2017年的旗舰产品，更不用说是索尼的旗舰产品了。

单凭落伍的设计，XZ1就该被开除「索」籍。

但另一方面，虽然没有双摄像头和AI、面部识别等，但960fps视频拍摄和3D照片创作已经可以有那么一丝「人无我有」的意味了。

从这个角度出发，XZ1代表的索尼移动还是勉强可以姓「索」的。

只是，随着手机视觉功能的不断演进，指不定哪天iPhone也会搭载类似的功能，就好像以往索尼手机招牌式的防水功能现在也被iPhone搭载一般。

到那时，平庸的索尼移动产品还姓「索」吗？

不姓。