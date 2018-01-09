余承东指责AT&T临时取消合作：对华为造成了巨大经济损失

1月9日消息，2018年CES第一天，来自外媒的彭博社称华为手机未能与AT&T达成合作协议。之后就有媒体曝光了“美国18名国会议员联名致信联邦通信委员会（FCC）主席艾吉特·帕伊（Ajit Pai）”的邮件，主要内容是，要求FCC对华为与美国运营商的合作展开调查。并认为是该邮件导致了双方合作流产。

对此，华为方面表示过去五年，华为已通过在全球和美国市场推出高端产品，证明自己的实力。虽然被传未与AT&T达成合作，但华为表示仍会在周二（美国拉斯维加斯时间），向美国市场发布新产品以及具体上市信息，而且会分享更多消息。

不过，随后余承东在微信上表示了AT&T临时取消合作的愤慨，并表示突然取消，造成了巨大的经济损失。

Mate9初尝试余承东对美抱大期望

如果排除AT&T运营商的话，华为可选择的渠道也就公开市场和电商渠道销售。但众所周知，美国手机一直是运营商渠道占主导的国家，电信运营商把控着智能手机市场80%以上的销量。因此，没有运营商的合作，只能走低端市场或者走公开市场、电商渠道，但在价格上就没有了优势，也没有渠道优势。

华为一直以来的目标是超越三星、苹果，但却未攻下美国市场。在2017年CES的时候，华为宣布Mate9在美国开始销售，也是首个华为高端机登陆美国。当时华为选择的渠道是BestBuy各大门店、亚马逊、新蛋和B&H。

对于Mate9的成绩，余承东表示口碑非常高，评价非常好，消费者满意度非常高，很多消费者都想买华为产品。

因此，对于未来美国的市场，余承东的态度非常积极，他表示中东、美国今后也会起来，很多厂家在美国做低端机是没有意义的，因为美国是高端市场。

与AT&T合作传言已久临时取消损失巨大

其实，早在2017年3月，科技网站The Information就曾刊文称华为在尝试与AT&T达成交易。之后，随着2018年CES的临近，又有消息传Mate10将与美国的电信运营商联合销售，而且该运营商为AT&T。

对此，华为内部人士向网易科技表示，这个消息有误。关于华为与AT&T传闻已久，那是因为双方确实一直在谈，但一直没有实质性进展，更多的消息是媒体之间传来传去，其实华为与AT&T年年都在谈，但未有突破。

余承东感慨道：“中国对美国那么开放，而我们在美国却被害成这样。”

有传闻称华为与AT&T合作不成，是因为华为手机用了自家芯片，有安全问题。对此，余承东愤慨的表示：“这是什么道理，什么逻辑？我们经过全球最严格的安全保护测试，最严格的安全与隐私保障。”

余承东还透露，华为在美国的所有收购都被美国政府CIFUS给否决了，对华为造成了巨大的损失，即使给了别人定金，钱都付了，但仍然被否决了。

而且对于传言的此次CES上，华为宣布Mate10将与AT&T合作的消息，余承东也给予了证实。但他表示AT&T突然取消，对华为造成了巨大的经济损失。

对于余承东来说，他也希望华为能够在美国的运营商渠道有所突破。他之前在接受媒体采访时曾表示，华为消费者业务在美国没有什么政治问题，只是组织调整比较慢，队伍不够强大。

据华为内部人士向网易科技透露，2017年11月份-12月份期间，华为消费者业务CMO张晓云被派去美国做项目，而且极有可能被调任美国。张晓云是华为为数不多的女高管之一，2015年从华为荣耀CMO升任为华为终端CMO；2015年3月份，华为内部发文，正式任命华为荣耀CMO张晓云为华为终端CMO。在品牌建设方面，其曾提出华为手机品牌的“跨界”计划，将科技与时尚相结合做华为的高端智能手机。

然而，与美国市场不同的是，今天华为在日本市场有了新突破。华为手机产品总裁何刚在朋友圈分享了华为在日本市场的最新进展：日本第二大运营商KDDI正式发布华为品牌轻旗舰手机NOVA2。何刚表示，这是KDDI过去25年来第一次采用中国大陆厂家的智能手机，第一次使用大陆厂商品牌。

对于日本市场，余承东曾表示日本是华为2017年前三季度增速最快的地区，未来增长一定会更大，华为蓄势待发。