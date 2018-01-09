OPPO和vivo下调印度手机零售商利润分成，部分零售商放弃合作

IT之家1月9日消息 印度市场作为全球最大的智能手机市场之一，关注度一直都是只增不减，各家手机厂商都想在印度市场分得一杯羹，其中就包括国内的一些厂家，OPPO、vivo、华为、小米，这些常见的国内品牌，都在印度抢占市场份额，因此，印度市场又被不少网友戏称为“中国手机厂商的后花园”，目前OPPO和vivo这两家手机厂商均在印度市场排名前五，两家合计占据了印度手机市场17%的份额，但是最近OPPO和vivo把支付给印度手机零售商的利润分成减掉了40%以上，引发许多手机零售店和连锁店的强烈反对。

根据印度《经济时报》的报道，OPPO和vivo已分别失去了约一万家零售商。印度手机产业的高管表示，在下调利润分成之前，OPPO和vivo分别在印度拥有约7万家零售商合作伙伴。受下调利润分成的影响，上述两家公司在印度的零售商合作伙伴数量还将会进一步减少。

OPPO和vivo原本向印度手机连锁店提供23%至25%的利润分成，向独立手机零售店提供15%至16%的利润分成。在下调利润分成之后，OPPO和vivo提供给印度手机连锁店的利润分成降至14%至15%，提供给独立手机零售店的分成降至5%至6%。

OPPO的印度发言人证实了对手机经销商的利润分成进行调整，他表示，在印度出台商品税和服务税之后，一些零售商已经无法销售公司的智能手机，同时，OPPO在印度的市场进行了战略调整，OPPO的主要目标已经转移至中高端设备，而且有一些零售商的销售并没有达到预期，因此终止了与他们的合作，而vivo印度发言人则表示，该公司的零售网络并没有减少，并且公司计划今年在印度增加新零售网络。

目前，据Counterpoint Research提供的数据，vivo2017年第三季度占据了印度智能手机市场9%的份额，而OPPO占据了8%，现在两家手机厂商在印度都处于发展期，此次削减零售商的利润，对2018年的销售是否有影响，市场将会告诉我们答案。