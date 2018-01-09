Xposed框架第一个Oreo版本发布：所有奥利奥设备可用

IT之家1月9日消息 2017年10月份，XDA论坛开发者rovo89发布了Xposed框架的更新，这一更新使该框架支持了Android Nougat（7.0 / 7.1） 设备。那时距离Android Nougat（7.0 / 7.1）发布已经一年多了。2017年8月22日，谷歌正式发布Android 8.0 Oreo。因此虽然有用户对框架更新感到开心，却也有部分用户感觉更新得有点晚了。

幸好，Xposed Framework现在已经赶上了最新的Android版本。这意味着任何新发布的Android Oreo设备（如Google Pixel 2和Pixel 2 XL， Sony Xperia XZ1系列或华为Mate 10系列）都可以试用Xposed。此外，升级到Android Oreo（官方或非官方）的设备现在也可以安装体验。

一些最受欢迎的Xposed模块，比如Amplify电池节省模块，还有称为GravityBox的定制模块已经迅速更新来支持Xposed for Android Nougat了。

需要提醒的是，因为这是Xposed for Oreo设备的第一个版本，所以rovo89将它视为一个测试版。这意味着它的某些模块可能无法正常工作，或者可能会出现其他问题，需要用户留心。

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