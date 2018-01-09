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锤子新机现身无线电核准系统，T3？

2018-1-9 23:22:51来源：IT之家作者：守一责编：守一评论：

IT之家1月9日消息 锤子上一次发布T系列机型已经是2015年12月了，距离现在已经整整两年过去了。关于锤子T3的消息，也仅有之前罗永浩公开透露的，今年铁定会发布，但具体时间也是云里雾里。

今天，一款型号为OC106的锤子新机现身无线电核准系统。那么这款手机会不会是集满了老罗情怀的作品T3呢？

T3来了？锤子神秘新机正式亮相：春天发布

对于锤子的T系列机型，我相信老罗更愿意用作品而非产品这个词来描述，从T1的强迫症似的左右对称按键设计，到T2的无断点金属边框等，承载了太多罗永浩在产品设计上的执念。另外，从市场上来看，用作品来描述T系列机型也更合适。

此外，数码博主@摩卡RQ曾经表示，锤子科技将会在今年春天发布一款超强的手机，并且他认为这款锤子春季新品配得上T3这一个代号。

另外从产品迭代周期来看，锤子今年的春季新品应该不会是坚果系列，因为坚果Pro 2手机刚在2017年11月份发布，再发一款春季坚果的话产品周期显得太密集；而M系列机型，此前基本已经被直接宣告死亡。所以，锤子2018年的春季新品非常有可能是许多小伙伴期待的T系列新机。

不过，对于重新定义春天的锤子来说，再来一款坚果Pro似乎也不是不可能的事情。究竟锤子今年的春季新品是什么，我们拭目以待吧。

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关键词：锤子手机锤子T3T3

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