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华为Mate 10 Pro/保时捷强势登陆美国：799美元起！

2018-1-10 8:22:16来源：IT之家作者：马卡责编：马卡评论：

IT之家1月10日消息 华为的CES演讲今晨结束，正如所料，华为宣布Mate 10 Pro即将来到美国。这款与三星Galaxy Note 8，iPhone X和LG V30等重量级竞争的智能手机将于2月18日通过百思买，亚马逊，微软，Newegg和B&H进行销售。预购定于2月4日开启。

据了解，华为将在美国发售摩卡灰、黑色、蓝色三款Mate 10 Pro手机，另外Mate 10保时捷设计也会进入美国市场。价格方面，其中Mate 10 Pro为799美元（6+128GB），约合人民币5214元，作为对比，国内的Mate 10 Pro（6+128GB）为5399元。

除了Mate 10 Pro之外，华为还将Mate 10 Porsche Design（保时捷设计）推向美国市场，6+256GB售价1225美元，约合人民币7994元。对数上述的两款手机，2月4日到17日参与预购，还会获得额外150美元礼品卡。

据报道，Mate 10 Pro将通过公开渠道在美国销售，不走运营商渠道。因此这两款手机也是无锁版，兼容AT&T，T-Mobile，Cricket ，MetroPCS，Simple Mobile和Tracfone等运营商网络。

另外，为了迎合美国用户，Google Assistant 也登陆 Mate 10 Pro，系统 UI 界面也针对美国用户进行了优化。

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关键词：CES 2018华为Mate 10

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