上市机型仅4款 骁龙630还能超越骁龙625吗？

去年5月份，高通在国内正式发布了骁龙630/660两款定位中端的芯片。其中，骁龙630作为“神U”骁龙625的升级产品被许多人寄予厚望。不过大半年时间过去了，市面上的搭载骁龙630处理器的手机依然是凤毛麟角，这让许多人不禁疑问：骁龙630真能扛起骁龙625的大旗吗？

●上市机型仅4款，远不及去年同期

高通骁龙630发布于去年5月9日，8月份，刚刚回归国内手机市场的夏普发布了全球首款骁龙630手机夏普AQUOS S2。截至今日，国内已经上市的骁龙630机型仅夏普AQUOS S2、全新Nokia 6、Nokia 7以及360 N6四款。

▲采用骁龙630的全新Nokia 6

如果我们回顾2016年2月份发布的骁龙625的采用率，不难发现在发布后8个月左右时间里，共有：三星c7、华为麦芒5、摩托罗拉Moto Z Play、三星2016版Galaxy On7、中国移动N2、华为nova、华硕ZenFone 3灵智、华为G9 plus、oppo R9s九款机型发布，二者的差距可以说是相当悬殊了。

那么，骁龙630为何没有像骁龙625一样迅速普及呢？

●骁龙630缺乏明星产品

事实上，骁龙630不能像骁龙625一样成为“神U”，很大的一部分原因是至今仍没有一款采用骁龙630处理器的明星产品上市。

市场环境方面，去年的骁龙625的明显要更好：除了红米4、红米Note 4X这类千元手机支撑销量之外，OPPO R9s、vivo X9这样的热卖机型也为其树立了良好的口碑，甚至连华为都推出了采用该芯片的麦芒5和nova两款产品。

▲采用骁龙625的OPPO R9s

而如今骁龙630的处境明显要糟糕许多：在14nm的骁龙660发布之后，OPPO、vivo的热卖产品线直接采用了更加高端的骁龙660处理器，华为/荣耀的一些中端机型则开始大规模采用自家16nm的麒麟65X芯片，在出货量没有达到规模的情况下，骁龙630的成本预计仍然较高，这使得千元手机采用这颗SoC的成本也随之增加，因此千元市场同样罕见这款芯片的身影。

●性能提升不大

不仅是明星产品，骁龙630较小的升级幅度也是许多手机厂商没有选择它的重要原因。相较于骁龙625，骁龙630的CPU、GPU升级幅度微乎其微，而且因为芯片定位的原因，即使支持了QC4、LPDDR4以及UFS，采用该芯片的产品一般也不会为一款中低端手机投入这么多的成本。

因此，两款处理器的实际体验差异可以说是微乎其微了。处于成本慨率，手机厂商选择骁龙625也就无可厚非了。

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除此之外，按照产品周期以及近期的曝光消息来看，高通的全新中高端系列芯片也将很快到来。

目前的曝光消息显示，相较于骁龙630，全新的骁龙640将会进行全方位的升级：将会首次用上高通自主架构CPU，而且是基于全新的A75+A55改良而来的，所以性能可能会有很大幅度的提升。在骁龙640的影响之下，搭载骁龙630的手机可能会进一步减少。

●骁龙630真的凉了？

那当然，这颗处理器仍然有被广泛采用的可能性：和已经发布一年的骁龙625相比，搭载骁龙630仍然是一个不错的宣传噱头（当然，也有一定提升），小米尚未发布的红米Note 5等千元明星产品采用这颗SoC的可能性还是非常大的。但想要达到骁龙625的高度，可能真的没戏了。