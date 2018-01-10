辣品安卓版3.05更新！新增第三方账号绑定和解绑

辣品安卓版3.05更新发布！

辣品安卓版今天迎来2018年的首次更新，根据大家在前期版本中的反馈，3.05版本加入了对第三方账号快捷登录的支持，今后大家可以使用QQ、微信、微博和淘宝账号直接登录辣品，并且支持相关账号的绑定和解绑；其次，我们还调整了商品详情页的领券和前往按钮，视觉效果更加美观舒适；另外，部分用户遇到的金币任务显示为null的BUG已被干掉，再也没有谁能阻止你赚金币了……

预告：3.x 更大的变化，是我们将逐步加大原创文章和原创专题，真正的指导性文章帮大家挑选出最该买和值得买的好东西，不仅仅是优惠，还有品质和价值，也会引入大家的投稿和推荐。

辣品安卓版 3.05 更新亮点：

新增：功能 - 支持第三方账号绑定和解绑，与IT之家共享快捷登录

改进：界面 - 调整详情页领券和前往按钮样式

修正：界面 - 金币任务可能显示为null的BUG

期盼五星……



全新产品绝对用心，恳请五星评论予以鼓励支持！

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版本：安卓/iPhone/iPad/Win10 UWP/WP8.1/Chrome扩展

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一、关于辣品



辣品，赚尽便宜！——大品牌，大优惠。火辣的商品，火辣的价格，辣品致力于打造优质品牌的优惠券发布、购物指南和导购平台，所有的商品都是来自天猫品牌店或京东自营，品质信誉大严选。

辣品依然是全平台产品，现已经推出安卓版本、Win10 UWP版（支持桌面模式和手机模式）、iPhone版、iPad版，还特别提供Chrome核心浏览器（如旗鱼浏览器）的插件版本！

二、辣品部分界面截图

▲ 辣品安卓版3.0全面焕新，评论+收藏+辣度

▲ 大品牌商品的优惠券，一直主打

▲ 商品优惠算啥，还有大堆的福包（福利+红包）

▲ 看看大家怎么评点这个宝贝

▲ 畅言宝贝的好与差，教教或者学学剁手之道

▲ 方便的“我”

▲ 语音搜索，方便的很

▲ 百元券让人心颤，千元券时有出现

三、下载信息



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版本：iPhone/iPad、安卓、Win10 UWP、WP8.1。

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