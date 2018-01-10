内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯 软件之家
Win10之家 WP之家
iPhone之家 iPad之家
安卓之家 数码之家
评测中心 智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页 >安卓之家>安卓应用推荐

辣品安卓版3.05更新！新增第三方账号绑定和解绑

2018-1-10 17:56:02来源：IT之家作者：弥尘责编：弥尘评论：

辣品安卓版3.05更新发布！

辣品安卓版今天迎来2018年的首次更新，根据大家在前期版本中的反馈，3.05版本加入了对第三方账号快捷登录的支持，今后大家可以使用QQ、微信、微博和淘宝账号直接登录辣品，并且支持相关账号的绑定和解绑；其次，我们还调整了商品详情页的领券和前往按钮，视觉效果更加美观舒适；另外，部分用户遇到的金币任务显示为null的BUG已被干掉，再也没有谁能阻止你赚金币了……

预告：3.x 更大的变化，是我们将逐步加大原创文章和原创专题，真正的指导性文章帮大家挑选出最该买和值得买的好东西，不仅仅是优惠，还有品质和价值，也会引入大家的投稿和推荐。

辣品安卓版 3.05 更新亮点：

  • 新增：功能 - 支持第三方账号绑定和解绑，与IT之家共享快捷登录

  • 改进：界面 - 调整详情页领券和前往按钮样式

  • 修正：界面 - 金币任务可能显示为null的BUG

期盼五星……

全新产品绝对用心，恳请五星评论予以鼓励支持

扫描二维码或点击这里下载（自动识别各平台）。

版本：安卓/iPhone/iPad/Win10 UWP/WP8.1/Chrome扩展

更多软媒APP：http://m.ruanmei.com/

一、关于辣品

辣品，赚尽便宜！——大品牌，大优惠。火辣的商品，火辣的价格，辣品致力于打造优质品牌的优惠券发布、购物指南和导购平台，所有的商品都是来自天猫品牌店或京东自营，品质信誉大严选。

辣品依然是全平台产品，现已经推出安卓版本、Win10 UWP版（支持桌面模式和手机模式）、iPhone版、iPad版，还特别提供Chrome核心浏览器（如旗鱼浏览器）的插件版本！

二、辣品部分界面截图

▲ 辣品安卓版3.0全面焕新，评论+收藏+辣度

▲ 大品牌商品的优惠券，一直主打

▲ 商品优惠算啥，还有大堆的福包（福利+红包）

▲ 看看大家怎么评点这个宝贝

▲ 畅言宝贝的好与差，教教或者学学剁手之道

▲ 方便的“我”

▲ 语音搜索，方便的很

▲ 百元券让人心颤，千元券时有出现

三、下载信息

点击上图或点击这里下载（自动识别设备）。

版本：iPhone/iPad、安卓、Win10 UWP、WP8.1。

更多软媒APP：http://m.ruanmei.com/

软媒 - 存在，创造价值。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：辣品APP辣品客户端

软媒旗下网站 IT之家| 辣品 - 超值导购，优惠券| 6655网址之家| Win10之家| Win8之家| Win7之家| Vista之家

软媒旗下软件： 魔方| 旗鱼浏览器（极速内核）| 软媒时间| 酷点桌面| 闪游浏览器（IE内核）| Win7优化大师| Win8优化大师| Win10优化大师| 软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图| Archiver| 刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C) RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司 版权所有 鲁ICP备11016544号-10