【IT之家评选】2017年十佳智能手机回顾：最好时代的代表

2017年已经过去，回首过去的一整年会发现，2017年是智能手机市场最好的一年，也是最差的一年。



2017年上半年里，原材料成本上涨引发手机造价上升持续涨价；产能限制导致标准型存储芯片供不应求，价格持续攀高；而人民币贬值更是为手机涨价“完美补刀”，给手机的制造成本更是雪上加霜。

2017年也是智能手机发展极为迅猛的一年，全面屏大潮席卷了整个手机行业，国产手机厂商纷纷发力，全面屏一个接一个，一如既往地热闹非凡、惊喜不断。

苹果“十年磨一剑”的推出了iPhone X，全新的ID设计和系统交互以及面容识别其带来的影响力是爆炸性的；“全面屏”词汇的创造者小米MIX 2打出全面屏2.0的概念，从“概念”走向了现实；华为Mate 10系列和麒麟970向国人证明了与国外品牌抗衡的能力。

在这里，基于整个手机市场的消费趋势、前沿趋势，IT之家评选出10款2017年度十佳手机，他们可能并非都是旗舰配置，他们不是十全十美，但毫无疑问，这些产品都是“最好时代”的代表，也是“最差时代”手机厂商们实力证明。

以下排名不分先后

1、小米MIX 2

产品简介（2017年9月11日发布）：

小米MIX 2是2016年惊艳了整个手机界的小米MIX的继任者。这款手机依然由当代著名的设计大师菲利普·斯塔克操刀，拥有号称全面屏2.0的卖点。尽管屏占比相较于第一代并没有惊人的提高，但机身更圆润了，另一方面，MIX 2采用了更成熟可靠的导管式微型听筒，机身的陶瓷质感依旧非常强。配置上，小米MIX 2更是搭载了骁龙835处理器，最高8GB+128GB的内存搭配，1200万像素后置摄像头和500万像素前置摄像头。

入选理由：

从“0”到“1”带来的冲击力往往大于“1”到“2”。可能是因为第一代MIX给了我们太多惊喜，去年9月11日小米的秋季发布会上，这款全面屏2.0初亮相似乎并没有向前辈那样引起观众们的狂呼，甚至有网友感慨“边框怎么比第一代还粗了？”。其实当你慢慢接触这款产品会发现，MIX2更像是一位理想主义者向现实做的美好妥协，尽管屏占比未能提高，但更圆润的机身，更多弧线设计语言，更成熟可靠的导管式微型听筒，更低的量产难度，能够给消费者带来的，反而是更好的使用体验。IT之家小编认为，全面屏2.0并不只是代表这款屏幕，更多的，2.0代表着小米MIX2在保证机身质感、美感和握持感的前提下，改进了上代的很多短板和诸多不足之后，全面屏的再一次进化。

这才是我们想要的全面屏2.0。

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2、华为Mate 10系列

产品简介（2017年10月16日德国发布，国行发布于10月20日）：

去年10月20日下午，华为正式发布了Mate 10、Mate 10Pro和Mate 10保时捷设计三款新机。新机在售价方面，依旧是稳站国内第一梯队，国行方面华为一直很良心，3899元、4899元、5399元三档让你有了更多选择。华为Mate 10系列搭载徕卡SUMMILUX-H双镜头模组，双f/1.6超大光圈让其成为了国产最强拍照手机，在Dxo上，华为Mate 10 Pro照片拍摄获得了100分的优秀成绩，和三星Galaxy Note8持平。

入选理由：

双机并行的旗舰策略在华为的的产品线中逐渐形成气候，另外保时捷设计Mate 10在价格上也有了更高一步的上探空间。全面屏、快充、大电池、双摄、防水，旗舰机该有的，Mate10毫不含糊的都给你了。

尽管DxOMark给出的评测成绩只能作为参考，但一度力压苹果iPhone 8 Plus 96分的优秀表现，单从相机上来讲，华为旗舰手机近两年的进步，就摆在我们面前。

华为Mate 10系列另一个引以为傲的地方就是自主开发的麒麟970芯片，和骁龙835、Exynos 8895相比，它的表现也不甘人下。此外，麒麟970还配备神经元网络单元(NPU)的移动芯片，让手机变得更聪明。华为Mate 10和麒麟970AI芯片向全世界证明了中国在手机和手机芯片制造领域的强大能力。

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3、三星Note 8

产品简介（2017年8月23日纽约发布）：

三星Galaxy Note系列一向是每年安卓旗舰的风向标，今年的Note8则搭载了双1200万像素摄像头，采用广角+长焦模式，支持2倍光学变焦，在摄像头没有突出的前提下，均加入了光学防抖。虽然指纹识别的设计有些反人类，但瑕不掩瑜，并且虹膜识别也起到了弥补作用。整体来看，三星Note8做到了安卓机皇该有的样子。

入选理由：

在经历了Note 7的低谷期之后，三星Note 8重装上阵，一洗之前的负面影响，同时向大家展示了全面屏的另一种可能性——“全视曲面屏”。Note 8搭载的6.3英寸屏幕达到1440 x 2960的QHD分辨率，18.5比9的广阔比例，为这款手机带来了让人印象深刻的屏占比和极为震撼的亮屏观感。

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4、iPhone X

产品简介（2017年9月13日凌晨发布）：

去掉了圆形Home键，面容ID代替掉指纹识别，更高的屏占比，历经十年的洗礼，曾经我们熟悉的那些元素真的已经悄悄发生改变，作为10周年纪念款的iPhone，iPhone X已经完成了由内而外彻彻底底的一次翻天覆地的变革。在iPhone X上，苹果第一次用上了OLED屏幕。iPhone X搭载的A11 bionic芯片采用6核心CPU，64位处理器，43亿个晶体管，两个高性能核心比A10快25%，四个高效率核心比A10快70%。采用苹果自研GPU，速度比A10快30%。在Geekbench的数据库里，性能表现甚至击败了iPad Pro中的A10X Fusion。

入选理由：

iPhone X依旧是目前体验最好的iPhone，也依然是市面上综合实力最强的智能手机之一。既兼顾了小尺寸机身的便携，又加入了大屏幕的特性。不谈价格，iPhone X是现阶段全面屏产品中，交互体验做得最好的，丰富的滑动手势彻底改变了以往的操作逻辑，也更适合大屏交互，日后随着iOS的进一步迭代，这部分体验毫无疑问还会变得更好。

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5、谷歌Google Pixel 2

产品简介（2017年10月5日凌晨发布）：

Pixel 2系列延续了背部双色后壳设计，其中XL正面采用6英寸2K pOLED全面屏。配置方面，该系列搭载高通骁龙835处理器，辅以4GB运存+64GB/128GB存储，前置双扬声器，支持“Active Edge”唤醒Google Assistant，采用USB-C接口，没有无线充电，取消3.5mm耳机孔，支持蓝牙5.0、18W快充、IP67防护级别，预载Google Lens和ARCore。相机规格方面，其后置1220万像素摄像头，单位像素尺寸1.4μm，支持激光对焦+双像素对焦，支持OIS光学防抖数字防抖，f/1.8大光圈。Pixel 2上市后遭遇了一些问题，好在谷歌积极回应解决。

入选理由：

Pixel 2是目前市面上拍照最好的单摄手机，没有之一，甚至干掉了一大票的双摄旗舰手机，DxOMark给出的评测结果显示，Google Pixel 2的总成绩为98分，不仅超过了三星Galaxy Note8和苹果iPhone 8 Plus的94分，还超过了iPhone X的97分，登上了DxOMark移动设备拍摄排行榜榜首的位置，也成为了DxOMark评测过的拍照表现最好的智能手机。

6、索尼Xperia XZ Premium

产品简介（2017年MWC期间发布，国行5月17日上市）：

Xperia XZ Premium除了率先搭载骁龙835处理器以外，还拥有4K HDR显示屏，从色彩、清晰度及对比度上对画质进行全面的提升。拍照能力出色也是XZ Premium一大亮眼之处，Xperia XZ Premium配备了新的Motion Eye?相机技术，搭载了1900万像素的1/2.3英寸CMOS的摄像头，首发IMX 400 CMOS，最高可支持960帧慢动作拍摄，还支持Motion EYE动态视觉拍摄技术。

入选理由：

这次在索尼Xperia XZ Permium身上，全新的Unified Design设计把整个索尼家族的脸面提到了一个全新高度。尽管市面上的全面屏手机层出不穷，但在粉丝的眼里，索尼XZ Permium就是美的那一台机器，没有之一，没有之一。

这也是信仰的力量。

在这个缺乏差异化和辨识度的市场上，对工业设计真正有独立思考能力并付诸于产品上的厂家并不多，索尼算是一个。索尼独有的气质始终贯穿手机全身，当你仔细把玩过这款手机之后，你会发现，你大爷，还是你大爷。

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7、OPPO R11s

产品简介（2017年10月22日发布）：

主打线下的OPPO R11s尽管不会追求吸引人的性价比，但从产品本身和销量来看，R11s确实称得上一款优秀的产品。

OPPO抓线下消费者的心理抓的特别准，在OPPO R11s上，几乎符合了绝大部分线下人购买手机的要求：相机不是顶尖的，但一定会把你拍美；机身ID设计不是最好看的，但一定符合绝大部分人的审美眼光；系统说我模仿iOS也好，但一定会很容易上手；骁龙660处理器能满足你绝大部分的需求，玩游戏？还联合腾讯针对《王者荣耀》进行专门优化，足以应对大多数使用场景。

入选理由：

当你拿到这款产品的时候，并不会立马找到短板之处。

备货上，OPPO官方并没有给出具体是备货量，从线上线下的首发来看，只要你想买，肯定会买的到。来自Counterpoint Research的数据显示，OPPO在亚洲市场以15%的市场份额领先于其他智能手机制造商，包括vivo，小米，三星和华为。OPPO可以说是弯道超车的典范吧。

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8、一加5T

产品简介（2017年11月17日海外发布，12月28日国内发布）：

一加5T是一加的第一款全面屏手机，开机后你会发现，不管是从来自OnePlus合作的艺术家Hampus Olsson为一加5T精心设计的主题，还是从动感绚丽的颜色搭配，以及富有质感而又大胆的创意，都让人忍不住在细节方面为一加5T加分。相比一加的过往机型来说，一加5T最大的改变其实就是全面屏。当下手机市场已是全面屏的时代，全面屏的星星之火到现在已有燎原之势，现如今不论是高端旗舰机还是走量的千元机都已纷纷加装全面屏，在这洪流之中，一加5T最吸引用户的地方，其实是以几乎国际厂商一半的价格就可以买到相近配置的手机。

入选理由：

一加5T在硬件配置不弱于市面上的任何一家主流旗舰，甚至在部分参数上还有所超越，作为“性能怪兽”，一加5T无论是在系统优化、电池续航还是拍照体验上都有着比较不错的体验，是款非常有竞争力的全面屏安卓旗舰。

如果你想用国际大厂一半的价格购买到精简的系统和绝不含糊的配置，那么一加5T将会是你最合适的选择。

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9、iPhone 8系列

产品简介（2017年9月13日凌晨发布）：

iPhone8和iPhone X是一同发布的。硬件方面，iPhone 8/8 Plus升级为A11仿生芯片，四颗能效核心速度比A10处理器快70%，性能核心提升25%，图形处理能力提升30%。可以肯定的是，A11仿生芯片正是为AR运算而生，A11代表的更多是更长远的未来，这话也在A7处理器上提到过，可以预见的是A11又是一颗服役寿命更长久的高性能核心。

iPhone 8机身正面与iPhone7/7 Plus完全一样，依旧是极其圆润顺滑的2.5D玻璃。在玻璃与金属边框的衔接上，iPhone 8/8 Plus依旧是业内手感最出色的产品，由于背面改用玻璃材质，iPhone 8破天荒的加入了无线充电，另外，表面采用的玻璃材质为业迄今最坚固耐用的。

上榜理由：

单从产品来讲，iPhone 8系列依然是同时期最优秀、综合实力最强的智能手机之一。

在去年双11的时候，iPhone 8一度降价1000+，也使其成为了最值得购买的iPhone手机。

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10、vivo X20

产品简介（2017年9月21日发布）：

去年9月，vivo在长城发布了全面屏X20旗舰手机，X20主打全面屏和自拍。自拍已是智能手机刚需之一，而vivo玩自拍的功力有目共睹。vivo X20的美颜效果总是粉粉嫩嫩的，非常讨女生喜欢，人物的肤色要比真实肤色更加漂亮。注意小编在这里的用词是“漂亮”，而不是白皙、纯净、自然等，这就是vivo自家美颜的特点，“漂亮”是一个很笼统的概括，很多时候，单纯美白、磨皮未必就一定讨女生喜欢。

入选理由：

整体看来，作为一家专供线下的品牌，vivo X20在外观设计方面依旧采用了当下很多流行的设计元素，这对线下的购买的感受显得非常重要，消费者往往只在乎产品拿在手里的感觉。并且，当这样一款全面屏手机放到线下消费市场，在全面屏手机刚开始普及的时候，vivo无疑在线下开了个好头。并且相比国际友商，vivo X20起售不到三千块，价格也比较厚道，还是会吸引一批线下消费群体追捧。

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总结：

任何敢于创新的企业都值得鼓励，即使走错了方向。

在去年一整年里，我们看到了太多优秀的产品，2016是双摄元年，2017则是全面屏大爆发的一年，手机价格配置越来越趋同，但我们仍看到了诸多精彩的产品。

2017匆匆一过，2018年，这些品牌又会为我们带来怎样的惊喜呢？敬请期待吧~

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