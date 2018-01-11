未来手机标配？盘点2017年出现的新奇黑科技

在过去的2017年，手机行业瞬息万变，手机技术也在不断的往前探索发展。由于消费需求的推动和工艺水平的不断提高，手机屏幕、传感器、摄像头以及处理器等各种元器件集成度越来越高，而手机成本也是不断地增长。

旗舰机的价格一路水涨船高，全面屏这一设计理念也开始在千元机当中逐渐普及开来。回首2017年，手机领域出现了许多充满潜力和前景的新技术，这些技术促使着行业更新迭代的速度日益加快，也为我们的生活带来更多的便利和精彩，接下来笔者就为大家简单回顾一下2017年手机行业里出现的新奇“黑科技”。

面容ID：砍掉了苹果延续多年的Touch ID

作为苹果全新的黑科技功能，面容ID可以说是一次具有革命性的技术创新。面容ID的出现，一举砍掉了苹果延续多年的Touch ID，同时也在某种意义上成就了iPhone系列首款全面屏手机——iPhone X。

基于3D扫描技术的面容ID，在面部识别方案上比起普通的2D扫描更为安全可靠。正是由于这种先进性，使得苹果有底气大刀阔斧地取消传统的Touch ID实体按键，并携手Apple Pay、支付宝、微信全力进军支付红海。

不过，虽然苹果官方号称面容ID更安全，还是免不了出现双胞胎解锁成功这样的情况。历史总是相似，Touch ID面世时也曾质疑无数。凭借苹果强大的号召力和精良的用户体验，面容ID今后到底能达到什么高度？又会有多少厂商会效仿跟随呢？这一切还得看今年各家厂商的表现了。

eSIM：革SIM卡的命？

有人说eSIM的出现，就是要革SIM卡的命。的确，内置SIM卡、随意更换运营商，甚至支持智能设备的独立通信，这些构想不可谓不诱人。

技术虽好，但运营商的跳票，导致Apple Watch 3改变退款策略，这都在打eSIM的脸。

▲Pixel 2和Pixel 2 XL

尽管如此，eSIM的潜力仍不容小觑。三个月前谷歌就押宝eSIM，自家的Pixel 2系列也成为首款支持eSIM的手机。Apple Watch官网声称将在2018年提供eSIM服务，近日联通的换号eSIM服务已经上线，eSIM离我们只差一步。或许eSIM还将会是未来iPhone手机实现双卡双待的关键技术所在。

屏下指纹：18年有惊喜

在iPhone X亮相的一刻，站在面容ID的对立面，多年功臣Touch ID想必也是有些尴尬。随着iPhone 5s惊艳登场的指纹识别，终于还是为全面屏的到来全身而退。

全面屏时代，除了华为实现了它和前置指纹的共存，更常见的方案是“避”其锋芒，将指纹识别区域放在机身背面。或者像SONY将指纹识别和开机键合二为一。

当然，随着Synaptics传出屏下指纹大规模商用的消息，前置指纹和全面屏的“矛盾”又多了一种方案。据悉，首款搭载屏下指纹技术的手机将会在今年发布，vivo已经在CES提前为我们带来了惊喜。

屏下指纹识别技术作为一项目前正在着力突破的识别方案，将会受到许多手机厂商的追捧。

120Hz屏幕：iPad Pro已经告诉你很爽

跨界厂商雷蛇的插足，指明了屏幕发展的新动向。雷蛇的Razer Phone，是继iPad Pro 10.5、夏普Aquos R Compact之后又一款支持120Hz屏幕刷新的手机。

顾名思义，120Hz就是“每秒刷新120次”。放在显示器领域120Hz屏幕就是电竞级别产品的标配。而在手机领域，这或许是触控体验提升的又一契机。

高刷新率的显示屏能够为游戏提供足够的流畅度，尽管目前的热门手游如《王者荣耀》、《荒野求生》上限仅停留在60fps，但随着更多120Hz产品的推出与合作，相信未来手机游戏的体验也会更加流畅清晰。

物理可变光圈：拍照更多玩法

提到可变光圈，其实我们并不陌生。在三星W2018之前，就已经出现可变光圈的手机，不过多数采用的都是电子光圈，也就是通过软件算法实现的光圈调节功能。而三星W2018采用的是与单反相机类似的物理光圈，通过控制遮光罩的大小来调节进光量，从而实现光圈的调节。

随着三星W2018的发布，物理可变光圈进入我们的视线。不同的是，物理可变光圈的原理在于遮光罩的调节，这种调节方式在手机上出现无疑让人眼前一亮。

尽管无级调节尚未实现，但在手机摄像头接近发展瓶颈的今天，物理可变光圈无疑是手机拍照进步的一个突破口。

结语

其实对于以上所提到的几点，除了苹果的面容ID已经打磨成型，其他方面都还处于技术发展的初级阶段，在操作上还不够成熟，如eSIM技术尚未在手机上支持、120Hz屏幕对于手机功耗的要求更高等等。

我们乐于看到新技术的诞生和推广，但同时也要意识到每一项“黑科技”的实现，都需要经过反复的试验和锤炼才能量产。希望在新年到来之际，我们能够看到更多的新奇“黑科技”出现，让手机行业能够呈现异彩纷呈的新局面。