华为Mate 9系列正式推送安卓8.0升级

IT之家1月11日消息 今天，华为官方宣布，正式向Mate 9系列机型推送安卓8.0+EMUI 8.0系统升级。需要指出的是，这次无需进行申请，直接通过手机OTA即可更新到最新系统。

据介绍，这次推送的EMUI 8.0+安卓8.0系统更新，除了底层升级之外，还优化了电池续航和操作的流畅度。此外，新系统还增加了悬浮球导航功能，使得单手操作更加方便。

相关机型的小伙伴快通过手机的系统升级功能更新吧。