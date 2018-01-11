华为Mate 9系列正式推送安卓8.0升级

内容字号：默认大号超大号
段落设置：取消段首缩进段首缩进
字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体
IT之家1月11日消息 今天，华为官方宣布，正式向Mate 9系列机型推送安卓8.0+EMUI 8.0系统升级。需要指出的是，这次无需进行申请，直接通过手机OTA即可更新到最新系统。
据介绍，这次推送的EMUI 8.0+安卓8.0系统更新，除了底层升级之外，还优化了电池续航和操作的流畅度。此外，新系统还增加了悬浮球导航功能，使得单手操作更加方便。
相关机型的小伙伴快通过手机的系统升级功能更新吧。
软媒旗下网站： IT之家| 辣品 - 超值导购，优惠券| 6655网址之家| Win10之家| Win8之家| Win7之家| Vista之家
软媒旗下软件： 魔方| 旗鱼浏览器（极速内核）| 软媒时间| 酷点桌面| 闪游浏览器（IE内核）| Win7优化大师| Win8优化大师| Win10优化大师| 软媒手机APP应用
IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。
Copyright (C) RuanMei.com, All Rights Reserved.
软媒公司 版权所有 鲁ICP备11016544号-10