避开苹果风头，华为、小米等将为手机配mini LED屏

凤凰网科技讯 据DigiTimes北京时间1月11日报道，业内消息人士透露，包括华为、OPPO和小米在内的知名中国智能手机厂商，计划于今年下半年推出的智能手机中采用mini LED背光显示屏，并且已经要求中国台湾地区面板厂商从今年6月起启动生产工作。

智能手机厂商猜测，苹果可能在2018年推出更多AMOLED屏iPhone机型，向三星采购更多AMOLED显示屏。上述消息人士称，尽管三星在2018年国际消费电子展上展示了146英寸micro LED背光源面板电视，但这类电视在2018年不大可能得到快速发展。

图：三星146英寸MicroLED电视机三星146英寸MicroLED电视机

上述消息人士称，随着技术进步和产品设计方面的改进，6英寸智能手机屏幕需要的mini LED芯片数量由9000减少至4000，这有助于降低成本，提升智能手机厂商采用mini LED显示屏的意愿。

据中国台湾最大的mini LED芯片厂商晶元光电称，如果2018年有1500万部智能手机——相当于总产量的1%——配置mini LED显示屏，对mini LED芯片的需求将达到600亿，相当于每月使用10万块mini LED外延晶园片。

晶元光电称，一台电视机需要约1万个mini LED芯片，如果2018年有4%的电视机采用mini LED技术，全球mini LED芯片需求量将达到1000亿。

据晶元光电称，用于智能手机和电视机的mini LED芯片的生产工作可能下半年启动，相关规格将在上半年敲定。用于高端游戏显示器的mini LED芯片也可能今年下半年开始投产。

晶元光电指出，现有LED芯片生产设备经过改造即可生产mini LED芯片。

不同于OLED——像素本身会发光——的是，Mini LED是一种背光技术，只是增加了更多LED灯珠，实现更为精细的HDR分区。