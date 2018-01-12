【IT之家评测室】诺基亚6二代开箱图赏：我的真实，会为我证明自己

时如流水，不知不觉2017年已逝，2018年伊始，近日，HMD发布了诺基亚6第二代，这款产品从第一代刚诞生便承载着诸多粉丝对于诺基亚再次复兴的期望，但同时也因为其不符合市场主流的核心配置而饱受争议，而出到了第二代，HMD在总结了第一代的经验之后，发布了这款从用户体验的角度出发的产品。接下来IT之家给大家带来诺基亚6第二代的开箱图赏。

机身正面最直观的变化就是一代诺基亚6上前置指纹识别在诺基亚6第二代上被移到了机身背部，而上一代两颗物理按键也变成了屏内同原生Android一样的虚拟按键。

全新诺基亚6配备了一块5.5英寸16:9的1080P屏幕，采用了康宁大猩猩玻璃。

诺基亚的LOGO位于正面的右上角，听筒和摄像头基本上和第一代保持一致。

侧面是电源键和音量键，按键的细节做的十分精致。

顶部留有3.5mm耳机孔。

底部的设计也非常简洁。

背面由6000系列铝制的坚固材料加工而成，双色阳极氧化工艺，钻石切割技术，手感不错，但边框割手感依然存在。

背部的摄像头模块做的比较长，给人一种双摄的错觉，但其实下面是闪光灯，指纹传感器移到了后面，在摄像头的正下方，最中间是诺基亚的LOGO。

卡槽在机身的左边，主卡槽为Nano SIM，副卡槽为Nano SIM/TF卡二选一。

虽然不是全面屏，但是2.5D弧面屏让边框看起来也比较舒服。

配件方面只配备了电源适配器和USB Type-C电源线，没有随机配置耳机。

下面是上手图，诺基亚6第二代的手感较一代变化不大，就是指纹识别模块的位置有些偏下，在上手使用的初期想要解锁时，手指会自然的落在闪光灯上，之后往下探才能摸到指纹识别模块。

最后再附上包装盒，仍然是手与手紧握的图片，让人内心很受感动。

配置方面，全新诺基亚6采用了一块5.5英寸16:9的1080P屏幕，搭载了高通骁龙630处理器，拥有4GB+32GB/4GB+64GB内存版本，搭载了后置1600万像素摄像头+前置摄像头为800万像素，电池容量为3000mAh，支持18W快充，运行安卓8.0系统。

售价方面，标配和高配两个版本的售价分别为1499元和1699元，与老款诺基亚6一致。

诺基亚6二代拿到手里，感觉要比一代做工更加扎实，对产品细节的把控也明显提升，到目前为止，HMD承载着诺记复兴的重任才出发一年，在过去的一年里，虽然也有不尽人意，但总体来看，还是交出了一份满意的答卷，加上有老诺在背后提供强大的技术支持，这个年轻的公司依然有很大的进步空间，在当前竞争这么激烈的市场，复兴诺基亚的品牌可能难于登天，但我们有理由去期待他们在成长中将给我们越来越精彩的产品。