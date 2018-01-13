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因向用户展示色情广告，谷歌Play商店下架60款游戏

2018-1-13 8:20:49来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家1月13日消息 在安全公司Check Point进行调查之后，Google已经从Play商店中删除了60个游戏，这些游戏感染了恶意软件，并将色情广告注入针对儿童的游戏中。根据Google Play的公开数据，游戏下载量在300万到700万次之间。

Check Point称之为“AdultSwine”的恶意软件以三种方式攻击用户，色情广告只是其中一种，恶意软件还试图让用户安装虚假的安全应用程序，或者使用用户的电话号码注册高级服务。

Check Point在其帖子中列出了受影响的应用程序的完整列表，最受欢迎的包括Five Nights Survival Craft，Mcqueen赛车游戏，MCPE的Addon Pixelmon，CoolCraft PE和Exploration Pro WorldCraft。Check Point并没有解释恶意代码是如何进入无害的应用的，但证明了一旦游戏下载后攻击是如何运作的。下载后，应用只需等待重新启动，或用户解锁屏幕，就开始发送信息到命令和控制服务器，然后服务于广告。

谷歌发言人在一份向金融时报发表的声明中表示：“我们已经从Play上删除了应用程序，禁用了开发者的帐户，并且将继续向已经安装它们的任何人发出强烈的警告。我们赞赏Check Point的工作，以确保用户的安全。”

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关键词：病毒Google Play

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