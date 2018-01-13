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HTC U12高清渲染图曝光：边框极窄，正面搭载Home键

2018-1-13 13:55:35来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家1月13日消息 HTC预计将在第一季度推出两款手机，其中之一就是新旗舰U12，现在亚马逊日本网站上出现了疑似该机的高清渲染图。

图片显示，该机正面边框极窄，前置双摄像头，有趣的是虽然边框很窄，但该机还是在正面底部塞入了一枚物理按键。另外，根据页面的介绍，该机的厚度不足6mm。

此前报道称，HTC很可能在2月底发布HTC U12，该机将搭载骁龙845处理器，并支持Edge Sense边框按压功能。

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关键词：HTC U12HTC

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