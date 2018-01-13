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双卡+新配色能拯救黑莓KEYone？销售商：难！

2018-1-13 16:29:53来源：飞象网作者：源初责编：小侃评论：

科技以换壳为本？这句曾经被用于调侃Symbian时代诺基亚的话，如今好像又来到了黑莓的身上，产品发布近一年后，仅仅推出新的配色，以及在部分市场已经加入的双卡功能，这样做真的能拉动黑莓KEYone在国内的销量吗？

发布一年后增加新配色

TCL于去年2月25日在MWC前夕正式发布黑莓KEYone， 这款产品延续了黑莓采用较低硬件配置的特点，采用了中端的骁龙625处理器，采用3GB RAM+32GB RAM的存储组合。不过售价却定位在了高端市场，最开始的售价为599欧元。这款产品还于去年8月正式登陆中国市场，同时将RAM升级为了4GB，定价为3999元，不过在不久之后就一直通过价格满减优惠的方式，以3499的价格进行销售，双11期间还会再送用户300元的购物券。

近日，TCL官方在时隔仅1年后再次宣布，推出这款手机的青铜配色机型，同时支持双卡功能（该功能机型此前已在印度推出），该手机将在美国以外的特定市场上销售，包括亚洲，欧洲和中东地区。在此之前，黑莓手机的官方微博账号@BlackBerryMobile 也曾表示将在中国市场引入支持全新配色、支持双卡双待的KEYone手机。

不过，这款手机的其它硬件配置却并没有任何改变，而目前即便是中端市场的新机型也开始采用骁龙630处理器，青铜双卡版的黑莓KEYone显然在目前的Android市场中，难有性能优势。

17年战绩不理想？

那么，黑莓KEYone目前在国内市场的销量到底如何呢？一位国内从事多年黑莓手机销售的知名销售商@东通黑莓 近日在微博中表示，去年全国黑莓KEYone的销量不足10万台，线下渠道每个月的总销量也就200多台。对于KEYone推出新配色，他还表示称，增加配色并不能有效提高销量，有可能赚到的还不如投入的高。

作者还发现，黑莓品牌目前在国内的关注度相比于其它手机品牌也十分一般，其官方微博近期发布的电影票活动，最终参与人数却只有4人，实在与很多手机品牌官方账号的活跃度相去甚远。根据手机月度关键词榜单，黑莓排在第23位，排在它前面一位的是e人e本。

配置不高、满足需求能力不强

实际上，目前KEYone，或是任何一部黑莓Android手机都很难在使用体验上达到目前主流手机的水平。尽管在Blackberry OS、BlackBerry 10时代，黑莓产品的硬件配置相对落后于同时代顶尖产品，但由于拥有自家独立的操作系统，所以可以轻松产生差异化的营销噱头，不过可惜BlackBerry 10的应用一直未能快速发展，当时也未进入中国市场。而当黑莓进入到Android阵营后，在系统基本相同的情况下，硬件的对比自然很容易进入到消费者的视线中。

面对国内市场的本地化需求，黑莓做的也并不理想，尽管在安全功能上做足了文章，但连配合自身最具特点的全键盘背后的输入法也很难说好用。经过作者体验，输入法在词语联想、词库丰富程度、误点按识别上都与主流第三方输入法有着明显差距，甚至也远逊于被一些用户经常吐槽的iOS官方输入法。另外，由于KEYone的特殊造型，在应用使用过程中，也给很多用户带来了不便，实用程度也并没有自家全键盘大哥Priv来的实际。这也造成，即便黑莓的情怀粉在选择产品时，也不一定将KEYone作为唯一选择。

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关键词：黑莓KEYoneKEYone黑莓

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