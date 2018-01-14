魅蓝暗示新机S6处理器：三星Exynos 7872无疑？

IT之家1月14日消息 魅蓝将于1月17日正式发布旗下首款全面屏手机——魅蓝S6。昨天IT之家报道，魅蓝S6已在魅族官网正式开启预约。

在开启预约的同时，日前，魅蓝官方也在微博对这款新机进行预热。从这预热海报看，魅蓝S6的亮点不止全面屏，处理器方面也是一大看点。

在海报中，魅蓝官方写到：

既然卡顿会被团灭，那么就把他做得更强悍一点吧。

文字下方还显示有“Cortex A73”的图片，暗示处理器将拥有A73核心。Cortex-A73属于Cortex-A架构中的一员。目前大部分的处理器主要采用A53、A57、A72这三种架构，其中A53主打能耗比，A57、A72则是偏重高性能。

有网友猜测新款处理器就是三星的Exynos 7872，Exynos 7872采用了两颗ARM Cortex-A73核心+四颗ARM Cortex-A53核心。尽管Exynos 7872面向中低端市场，但这款处理器最亮眼的地方是集成了全网通基带，无需再外挂基带。

IT之家上星期报道，两份型号为Meizu M6s的产品跑分在GeekBench上泄露，前缀的“Samsung Electronics Co., Ltd”代表着其是一款采用了三星Exynos处理器的产品。

参数方面，其采用了六核心设计，基准频率1.59GHz，单核心分数1300左右，多核心3100分左右，采用的是3GB运存以及安卓7.0系统。