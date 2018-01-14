试用vivo屏下指纹手机后，终于明白苹果iPhone X为什么用人脸识别

提起vivo不少人总会露出复杂异样的眼神。然而有时，制造惊喜的也是它。赌城拉斯维加斯的CES 2018上，没有单独设展的vivo却成了一个热门话题。

原因在于全面屏的一项关键技术——屏下指纹识别，率先被它给搞定，且达到了量产的标准。本月月底就会在国内开售。

把玩过当下的所谓「全面屏」，你就能深刻体会屏下指纹识别的必要和迫切，可以说2017年的众多Android旗舰全部因为它做了这样那样的妥协，比如三星Galaxy S8、Note 8，一加5T、华为Mate 10系列等等。

屏下指纹识别是怎样实现的？

vivo屏下指纹上早有布局。其实在2017年6月底，它就在上海展示了基于高通超声波指纹识别技术的样机，一款改造过的Xplay 6。

不过在实际的研发进展中，另一种方案进展更快一些。这次它展出的特别版的X20 Plus，采用的是Synaptics光电指纹识别技术，Clear ID FS9500。

其原理是，当手指接触屏幕时OLED屏幕发出的光线穿透盖板将指纹纹理照亮，指纹反射光线穿透屏幕到达传感器，最终形成指纹图像来进行识别。

vivo产品经理韩伯啸透露，在用Xplay 6做柔性屏超声波方案的时候，Synaptics的光电指纹识别方案也做了。原定9月21日作为那场隆重的长城发布会的保留项目，准备了十多台体验机器。

但最终被按下了。「还是有很多不满意的地方。」韩伯啸说，「10月份整个模组的堆叠方案推倒重来。拿回去后我们解决了什么问题呢？把传感器和屏幕的堆叠角度旋转了大概45°左右，这样的话指纹识别传感器露出的面积更大。之前堆叠方式OLED屏幕的像素点会遮住一部分的传感器光线。」

批量生产日期也从原来的11月初，推迟到了12月底，初期备货20万台，后面又追加了一部份订单。

前期的试产中上千台机器是人工装配完成的。vivo找来生产线上最好的工人、结构专家、制造工程专家，手工装配，两三天装配一百台机器，有问题立即拆下来重新组装，报废了很多。





▲Xplay 6屏下指纹展示样机

韩伯啸倾向于把屏下指纹识别和拍照类比，它不是一个简单的一揽子方案，要厂家软硬件全部配合，没有任何一个品牌单靠供应商的方案就成为老大的。

于是来自韩国三星的OLED屏幕，来自美国Synaptics的光电指纹识别传感器，全部被送到南昌的欧菲光工厂去做贴合。

「三星贴不了。」韩伯啸也解释了外界盛传的屏下指纹量产时间点2018年下半年的由来，「大家其实在等三星的一揽子方案（屏幕和屏下指纹识别模组贴合）。」

可是vivo不想等。

10月底，vivo已在北京、哈尔滨、上海秘密分发样机给导购、销售员，还有不少普通消费者。在vivo看来，单独发几百台面向媒体展览，并没有落地，技术积累很小，只有大批量量产，一天造一百多台机器才能发现更多问题，进而拿出比较完美的方案。

调整堆叠的角度，提高透光率就是在无数次的测试中发现的，即便从后往前推衍，看着并不复杂。

为什么是vivo？

抛开技术实现的细节，很多人的疑问在于，为什么是vivo先做出了量产版屏下指纹识别？

「真正了解我们的就知道，其实我们在技术上是挺激进的。」韩伯啸告诉PingWest品玩，「有些人对我们企业有点成见，往往一个看法掩盖住了其他问题。」

「我们在2017年8月份下单时，当时一个台湾非常厉害的证券分析师叫郭明錤，他发信息说，你们找Synaptics定了20万的传感器，你们也太激进了吧。三星当时不认可这个方案，三星他们自己评估了自己LSI的状态，他觉得我们这个是太冒险太激进了。」

vivo技术上激进的一个最直观的例子是它对手机HiFi的持续投入和研发，之前我们讨论过它这种性感和割裂共存、略显分裂的品牌形象：

在Android劣质SRC人所共知却又全都置若罔闻的时代，恰恰是vivo在以一己之力做市场教育和技术攻关的工作，而劣质SRC的最终从Android世界中消弭，离不开vivo的贡献。

▲vivo Xplay 3s

近来它又把这种技术上的激进用到了拍照上，以独立DSP提升相机的拍摄体验和性能。很多人忽视的一个细节是，vivo在应用指纹识别技术上同样很超前。2013年12月份发布的Xplay3S还是全球第一款使用2K分辨率屏幕，第一款是用滑擦式指纹识别的国产手机。

韩伯啸提到，在人脸识别上vivo也是走在前列的，国产手机厂商现在常用的两套方案，无论是Face++还是商汤科技，技术成型都来自于vivo的推动：

我们同样有用他们两家方案，其实最早他们两家方案全是用在我们机器上，只是旷视的是用在我们外销的V7，在8、9月份就上市了，比国内上得更早，商汤的是X20，第一代。

依照vivo的判断和逻辑，一项技术一旦成熟，没必要刻意等Xplay旗舰机型，新技术的快速实现，落在项目中才变得更有实际意义。如果一直做实验，demo做得再好，它一定会很慢。

但至于为什么依旧舆论和大众仍抱有成见，这就是需要vivo自己去反思了。

可是体验过屏下指纹，我更喜欢面部解锁了

我们在CES上体验了这款机器，并录了一段小视频（点此观看）。

抛开让我们纠结的外观，X20 Plus UD可以说是一款平板级别的手机。vivo努力压缩非显示区域占用的空间，6.43英寸的屏幕冲击力十足，但早就超出单手掌控的范畴了。

屏下指纹识别位于屏幕下部。和早前的Xplay 6展示样机的相差无几，也是符合常规指纹解锁习惯的位置。录入过程并不陌生。

只不过在解锁时，你需要熟悉一下指纹识别的位置，以及按下所需要的力度和时长。使用一段时间后估计不难适应屏下指纹解锁的新体验。

vivo表示，识别率和准确率达到了支付认证的级别，后续会与支付宝、微信合作，主要是在UI层面做些定制和调整。

然而徘徊在我脑海中的疑问是，屏下指纹识别并不符合直觉，没有了物理性的标识，凭空去触碰屏幕上一个固定的圆形区域，即便它有视觉提示，指纹解锁却显得异常诡异。

没看错，很多人心心念念的屏下指纹识别远没有想象中美好，即便在识别各项指标上不弱于传统指纹解锁。

它不符合操作的习惯，更不符合直觉。

手指伸向一个平整光滑的区域，然而要准确判断位置并不容易。之后等待那部分屏幕点亮，抬起手指，解锁。屏幕上所有相关的视觉性提示，是没有办法转换成对手指的触觉提示的，比如手指的定位，比如震动反馈。就好比你向湖中投了一颗石子，却没有看到涟漪，对着山谷呼喊，却没有听到回声。

简而言之，同一个场景中，人类的触觉和视觉在这里出现了断层。

解锁结束了，你的手指依旧停留在原地，甚至是尝试再按一次。更不用说在初始使用的过程中，往往是指纹解锁区域的动画效果亮了一遍又一遍，屏幕还是没有解锁。

这种挫败感会一下子打消人们对于一项新技术的新鲜感。

vivo产品经理的一段话，或许能够解释这个疑问：

面部识别算是一个半自动化的解决方案。指纹则是一个全手动化的非智能方案。

潜台词是即便是屏下指纹识别，依旧是一个全手动化的方案。人脸识别才是未来。如果你长时间使用过iPhone X，应该能理解这其中的差别。

当然，还有比人脸识别更远的未来。