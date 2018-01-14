华为Mate 10 Pro获系统更新：新增游戏模式，大量修复内容

IT之家1月14日消息 华为Mate 10 Pro国行版于10月20日在上海正式发布，出厂搭载基于安卓8.0深度定制的EMUI 8.0系统。日前，该机迎来了一次系统升级，新增部分新功能以及带来了大量的修复内容。

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对于系统的游戏模式，目前在部分国内定制版的安卓系统上都有，这一功能能够让用户“安静”、畅快地享受游戏时间。而这次Mate 10 Pro系统升级，便新增了游戏模式，使得原本硬件已经够强大的Mate 10 Pro的游戏体验更上一个层次。

而在个性化方面，华为定制的EMUI系统被不少人认为系统太过于商务化，不够活泼等。在这次系统升级中，华为也为Mate 10 Pro新增了花样、极光、杏花主题，替换掉原来的霞光、壮阔和灵感主题。

系统优化上，Mate 10 Pro这次系统升级优化了WLAN连接的稳定性；同时优化系统应用的功耗，延长续航时间；提升系统稳定性；优化下拉状态栏快捷方式布局；加入谷歌安全补丁，增强系统安全性。

修复内容方面，这次的系统更新修复了在增删指纹操作后，使用指纹登陆招商银行出现异常的问题；修复了启动《王者荣耀》时导致重启的问题；修复了点击状态栏上的按钮收起通知时卡顿的问题；修复车载播放音乐时，来电无法切换到手机接听的问题；修复了分享的便携式热点无法上网的问题。

本次的更新内容比较多，所以还是比较值得升级的。另外，这次的系统升级不会影响到用户的数据，只需要通过手机内置的系统升级选项进行OTA升级即可。