内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯 软件之家
Win10之家 WP之家
iPhone之家 iPad之家
安卓之家 数码之家
评测中心 智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页 >安卓之家>安卓手机

华为Mate 10 Pro获系统更新：新增游戏模式，大量修复内容

2018-1-14 17:21:29来源：IT之家作者：守一责编：守一评论：

IT之家1月14日消息 华为Mate 10 Pro国行版于10月20日在上海正式发布，出厂搭载基于安卓8.0深度定制的EMUI 8.0系统。日前，该机迎来了一次系统升级，新增部分新功能以及带来了大量的修复内容。

图片来自微博用户@矿工的风采 

对于系统的游戏模式，目前在部分国内定制版的安卓系统上都有，这一功能能够让用户“安静”、畅快地享受游戏时间。而这次Mate 10 Pro系统升级，便新增了游戏模式，使得原本硬件已经够强大的Mate 10 Pro的游戏体验更上一个层次。

而在个性化方面，华为定制的EMUI系统被不少人认为系统太过于商务化，不够活泼等。在这次系统升级中，华为也为Mate 10 Pro新增了花样、极光、杏花主题，替换掉原来的霞光、壮阔和灵感主题。

系统优化上，Mate 10 Pro这次系统升级优化了WLAN连接的稳定性；同时优化系统应用的功耗，延长续航时间；提升系统稳定性；优化下拉状态栏快捷方式布局；加入谷歌安全补丁，增强系统安全性。

修复内容方面，这次的系统更新修复了在增删指纹操作后，使用指纹登陆招商银行出现异常的问题；修复了启动《王者荣耀》时导致重启的问题；修复了点击状态栏上的按钮收起通知时卡顿的问题；修复车载播放音乐时，来电无法切换到手机接听的问题；修复了分享的便携式热点无法上网的问题。

本次的更新内容比较多，所以还是比较值得升级的。另外，这次的系统升级不会影响到用户的数据，只需要通过手机内置的系统升级选项进行OTA升级即可。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：华为Mate 10 ProMate 10 Pro系统升级

软媒旗下网站 IT之家| 辣品 - 超值导购，优惠券| 6655网址之家| Win10之家| Win8之家| Win7之家| Vista之家

软媒旗下软件： 魔方| 旗鱼浏览器（极速内核）| 软媒时间| 酷点桌面| 闪游浏览器（IE内核）| Win7优化大师| Win8优化大师| Win10优化大师| 软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图| Archiver| 刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C) RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司 版权所有 鲁ICP备11016544号-10