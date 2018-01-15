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想在Chrome OS里安装APK？未来这将又快又简单

2018-1-15 7:46:04来源：IT之家作者：三七/实习责编：三七/实习评论：

IT之家1月15日消息 要在Android智能手机和平板电脑上以APK包来安装应用程序非常简单，你只需在设置中打开“来自未知来源”的开关。然而，在Chrome OS上，要安装未知来源的APK包可能并不这么简单。在操作系统允许用户安装来自Google Play商店之外的应用程序之前，用户要安装第三方来源的APK则必须要绕很大的一圈。

▲图片来源：pxhere.com

要在Chrome OS上安装未知来源的APK包，用户必须先启用开发者模式，并禁用启动验证和其他安全功能，当设备启动时，用户还必须按下组合键。

很显然，这个过程之所以这么复杂，是因为Google希望阻止用户在Chrome OS上随意安装未知来源的APK包，不过据外媒UberGizmo报道，这一现象将发生改变。

Chrome Gerrit中被发现有一个新的代码提交，该提交揭示Google很快就会允许Chrome OS的管理员启用或者禁用APK旁加载。这将使已经部署Chrome OS设备的组织或者学校更容易地部署应用程序给用户，而无需通过Google Play商店进行分发。

如果这样的话，那么可以预见的是，Google对Chrome OS安装第三方来源的APK文件的严格立场正在发生改变，在不久的将来，在Chrome OS上安装APK文件将像在Android智能手机和平板电脑上一样又快又简单。

消息来源UberGizmo

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关键词：ChromeOSAPKChromebook

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