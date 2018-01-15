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实付2999元：HTC U11 EYEs手机正式发布！

2018-1-15 16:45:53来源：IT之家作者：马卡责编：马卡评论：

IT之家1月15日消息 今天下午，HTC官方正式发布了HTC U11 EYEs手机，新机价格为3299元，但领券后购买可抵300元，最终到手价格为2999元。

HTC U11 EYEs外观采用了与HTC U11+一样的设计，比如后置指纹、3D曲面水漾玻璃后壳、全面屏等等。配置方面，其搭载6.0英寸2160*1080分辨率的全面屏，搭载了八核骁龙652处理器（4x1.8GHz + 4x1.4GHz）。

HTC U11 EYEs背面采用了和HTC U11同款的1200万摄像头，采用了UltraPixel 3代技术，支持极速HDR，支持电子防抖和光学防抖。

HTC U11 EYEs正面配备双摄，支持HDR和背景虚化、美颜三大功能。

此外，新机还支持人脸识别，其他方面，采用4GB+64GB配置，电池3930mAh，支持快充，支持IP67级别防水，Edge Sense边框按压触控，安卓7.0系统

配色方面，包括皎月银、火炽红、极镜黑。新机目前已经在官网预售，到手价格为2999元。

值得一提的是，手机还配备了备受好评的HTC USonic智能声纳耳机，该耳机支持主动降噪技术，可自动监测环境噪音。

HTC U11 EYEs预约地址：手机 | PC

具体配置如下：

高通骁龙652，64位8核处理器，最大支持1.8GHz

6.0英寸FHD+（1080*2160），Super LCD3，第三代大猩猩屏

后置摄像头

1200万HTC UltraPixel高感光大像素相机, BSI背照式传感器，OIS光学防抖，激光对焦，相位检测自动对焦，f/1.7大光圈，双补光灯，4K高清摄录

前置摄像头

500万+500万双前置相机，BSI背照式传感器，f/2.2大光圈，1080p高清摄录

外观尺寸：157.9x74.99x8.5mm 重量约185g

内存ROM: 64GB; RAM: 4GB

扩展内存：支持microSDTM卡，最大扩展2TB

接口：USB 2.0-Type C，双nano SIM卡

电池容量典型容量：3930mAh

HTC U11 EYEs 极镜黑 全面屏双摄手机 全网通 4G+64G 双卡双待手机京东商城立即购买
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关键词：HTCHTC U11+HTC U11 EYE

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