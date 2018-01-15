vivo X20 Plus UD版售价曝光：搭载屏下指纹，预计3698元

手机迎来了全面屏的时代，消费都知道全面屏应该是什么样子，但是，由于种种原因，目前并没有办法，光是指纹识别的组件就够厂商们头疼的了，强如苹果，采用的也只是面部识别，而不是被人们抱以期望的屏下指纹识别，而屏下指纹识别也似乎被认为是厂商打开真正“全面屏”大门的钥匙。

只不过现实总是残酷的，虽然屏下指纹识别并不是什么高新技术，但是运用到手机层面却是十分的困难，现如今手机内部空间寸土寸金，加上全面屏又会进一步挤压手机内部空间，本身的可利用空间其实并不多，因此如何能够在狭小的空间内做出在速度、识别准确率都能够和电容式指纹识别相媲美的屏下指纹识别是相当大的一个难题。

不过，消费者似乎迎来了答案，在CES2018展会上vivo推出了屏下指纹手机，迎来了国内外诸多媒体和消费者的关注，即在点亮屏幕的时候，会在屏幕上显示出指纹识别区域，从实际体验和现场反馈来看，识别速度和准确率都还不错。

不过这款手机可不光展示用的，之前入网的X20 Plus UD，已经展示了它即将上市开卖的信息，而这款手机的参数也被工信部提前给曝光了出来，屏幕方面依然配备了6.43英寸的18:9OLED屏幕，搭载骁龙660处理器，摄像头和电池方面则是和X20 Plus一样，不过内存做了一定的调整，将搭载4GB RAM+128GB存储，据悉会在月底开卖，价格方面是3698元，各位小伙伴有没有兴趣呢？