夏普AQUOS S3明日发布：采用iPhone X齐刘海设计

1月15日消息，“全面屏”手机设计起初是夏普的开创的，而今年夏普仍然会带来全面屏手机。现在最新消息，夏普明天将在台北举办AQUOS S3新品发布会，采用类似iPhone X的齐刘海设计。

据消息了解，网上又曝光了夏普AQUOS S3手机外观谍照，目前已经通过了工信部认证，外感延续了上一代的设计风格，机身额头由原来的美人尖改成了iPhone X的齐刘海设计，机身底部超窄的部分保留SHARP logo。机身背面与上一代设计一直，左上角凸起的竖排双摄镜头，下方为LED闪光灯，中间为后置式指纹识别。

配置方面，夏普AQUOS S3在配置方面采用5.99英寸显示屏，屏幕比例为18：9，分辨率为2160×1080。搭载高通骁龙2.2GHz八核处理器(可能是骁龙630处理器或者骁龙660处理器)，内置4GB/6GB运存+64GB/128GB存储两个版本可选，配备前置1600万像素镜头，后置1200万+1300万像素双摄镜头，内置3100mAh电池容量，运行Android 8.0操作系统。

最后，夏普AQUOS S3这款手机主要可能是继承AQUOS S2，只不过外观上以及性能的小升级，外观实际上也没那么惊喜好看。国行版会不会上市，只能等待明天发布会揭晓，拭目以待。