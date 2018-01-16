联想Moto E5真机曝光：Logo终于加入指纹识别

IT之家1月16日消息 距离联想发布Moto E4系列手机已经过去半年多的时间了，日前，androidpolice就透露了这款定位于经济实惠市场的智能手下一代的消息。

去年的Moto E4和Moto E4 Plus在androidpolice评论中都获得了很高的赞誉。这些手机都搭载了前置指纹传感器，就像iPhone手机一样。然而，根据泄露的图像，联想可能会将指纹传感器移动到Moto E5的背面。

熟悉Moto手机产品的小伙伴一定不会忘记第二代抹茶这款手机（NEW Moto X），除了机身优美的弧线和可定制化的后壳以外，抹茶二代最让人喜欢的就是那对称设计的摄像头和背面的Moto大开孔了。

老抹茶▲

遗憾的是，背面的硕大Logo开孔并没有集成指纹识别功能，有媒体拆机发现，抹茶二代背面的Logo开孔为指纹识别模块预留了位置，但因为种种原因，在那个指纹识别集中爆发的年头里，抹茶二代还是遗憾的与指纹识别擦肩而过。

回到新曝光的E5手机上，背面的Logo开孔显示集成了指纹识别，机身正面的集成指纹识别的Home键也被替换成了Moto英文Logo。去年6月份，联想摩托罗拉发布了Moto E4和E4 Plus新款手机，定位经济实惠市场。均搭载高通400系列处理器，价格折合成人民币在800到1200元左右。

IT之家推测新款也将维持这个价格。

旧款Moto E4