索尼Xperia XA2 Ultra欧洲开启预定：定价高于国内

IT之家1月16日消息 在CES 2018上，索尼发布了旗下新款极窄边框手机Xperia XA2和Xperia XA2 Ultra，其中，Xperia XA2 Ultra将会推出国行版本，具体售价为2999元。

日前，Xperia XA2和Xperia XA2 Ultra这两款机型在欧洲已经开启了预定，其中前者XA2售价为350欧元，折合人民币2800元，后者售价430欧元，折合人民币3400元，相比国行2999元的定价，小伙伴购买欧版的Xperia XA2 Ultra显然是个不划算的选择。

尽管市面上的全面屏如雨后春笋般涌现，但索尼依然不为所动，我行我素。相比全面屏手机，Xperia XA2 Ultra的上下边框仍然十分宽厚，但好在左右边框极窄，点亮屏幕之后也几乎不可见，算是个独特立行的典范。

▲索尼的Xperia XA2 Ultra

▲索尼的Xperia XA2

硬件方面，Xperia XA2 Ultra搭载高通骁龙630处理器，配备4GB RAM+64GB ROM，6.0英寸传统16:9显示屏，分辨率为1080P，前置1600万+800万像素摄像头组合，后置摄像头像素为2300万像素，3580mAh容量电池。

XA2搭载了5.2英寸的1080P屏幕，使用了3GB RAM和32GB ROM（可通过microSD拓展），置都采用了2300W像素的镜头模块，使用了F/2.0的光圈，支持自动对焦和OIS。前置则使用了800万像素超广角定焦镜头，对于自拍来说还是很不错的选择。