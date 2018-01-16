LG G7回炉重造：不与三星Galaxy S9系列争首发

继前阵子传出 LG可能重新改名G系列旗舰机后，现在又有传闻称，预计将于MWC 2018亮相的LG G7将推倒重做，一切从零开始。

近日，据“韩国先驱报”报道，LG CEO Jo Seong-jin已经下达指令，要求重新研发该公司即将推出的旗舰手机。

据悉，一位LG匿名员工向“韩国先驱报”透露，LG CEO Jo Seong-jin在上周CES 2018展会上发表声明后，便下达了一份命令，要求该公司负责研发G7的团队停止相关研发工作，并重新设计G7。

当时，Jo Seong-jin 曾在CES 2018期间表示，LG将在适当的时机推出新的智能手机，不会因为竞争对手的更新节奏而匆忙发布LG新旗舰。

实际上，去年的 LG G6 就因为仓促发布，在硬件配置上较其他品牌的旗舰落得下风。这款2017年的LG当家旗舰，并没有搭载高通骁龙835移动平台，而是改为上一年的旧芯片高通骁龙821。

或许是因为这样，抢到2017年第一批全屏手机头衔的LG G6，并没有因为抢先发布而尝到红利。

据 BusinessKorea 报道，截止到2017年7月，LG G6自发售以来，总销量不到200万部，作为对比，另一家韩国消费电子巨头三星的旗舰手机Galaxy S8/S8+上市两个多月，同期全球销量超过980万部。

不止是LG G6，近几年来，LG旗下的高端手机一直都表现不佳。据 LG公布的2017年第三季度财报显示，旗下的移动部门已经连续亏损了10个季度，而韩联社也预估，LG移动部门在2017年第四季度亏损达到1.9亿美元。

此外，亦有传闻补充道，G7被推倒重做的原因是因为LG认为目前接近完工的G7没有足够好的卖点。

根据此前网上的爆料，LG G7可能只是在G6的基础上进行了小幅升级，比如更高的屏占比和面部识别。因此，外媒 Pocket-lint 认为，现在LG可能是在寻找一些额外的亮点，使得它比即将到来的三星Galaxy S9更加优秀。

至于推倒重做的G7将于什么时候发布，该匿名员工称，LG可能将于下个月农历新年前后才能确定发布时间。而“韩国先驱报”则预测，LG G7可能会在今年4月份发布。

如果真是那样的话，那么要在短短3个月的时间内，让LG G7回炉重造显然是一件困难重重的事…

不知道，届时重新设计的LG G7能给我们带来新的惊喜吗？

部分图片自：XDA Developers、Wccftech、Phandroid