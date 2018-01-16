【IT之家评选】2017年最值得购买的十款数码产品

伴随着科技的发展，技术的进步，数码产品已经逐渐渗透到我们的日常生活中，成为我们日常中不可或缺的一部分。那么回顾过往的2017，都有哪些值得购买的数码产品呢？这里IT之家小编就给大家盘点一下，2017年最值得购买的数码产品TOP10。



1、苹果AirPods无线耳机 发布时间：2016年9月8日

产品介绍：

苹果针对iPhone设计的AirPods不仅有着广大的iPhone用户群，还几乎适配了所有的安卓和Windows设备，这款耳机内置W1芯片，拥有强大的无线连接性能和续航表现。此外，AirPods还可以做到开盖自动连接，戴上即可使用，摘下自动停止播放并休眠，通过Siri语音控制来实现很多蓝牙耳机物理按键所实现不了的功能。

入选理由：

使用过AirPods之后，你会萌生出这样一个“大胆”的想法——有线耳机真的是反人类。虽然AirPods在2016年12月已开卖，但考虑其在2017年受欢迎程度，IT之家仍将其列为2017年最值得购买的数码产品之一。尽管1288元的售价有点偏高，但是AirPods在体验方面的新鲜乐趣和实用性确实会让用户得到满意。例如AirPods两只耳机同时拥有扬声器，麦克风和其他感应器，用户可以拿出一只来单独使用，当一只耳机出现电量困扰时，可以从容地拿出另一只耳机进行“另类续航”。续航方面，AirPods的电池盒快速充电15分钟即可以达到60%，大约可续航3小时，实用良心等级可以说是苹果旗下最高。

推荐等级：五颗星（强烈推荐iPhone用户“剁手”）

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2、小米MIX 2 发布时间：2017年9月11日

产品介绍：

小米MIX 2采用5. 99英寸18：9显示屏，搭载骁龙835处理器，内置6/8GB内存和64/128/256GB机身存储空间，提供前置500万像素摄像头和后置1200万像素摄像头，支持双卡双待全网通4. 0以及18W快充。外观方面，相比小米MIX一代来说，由于屏幕尺寸缩小了0. 4英寸，MIX 2的机身整整小了一圈，同时机身也更薄，更轻，得益于圆润的边框，以及四曲面设计的后壳，小米MIX 2的单手握持手感可以说是“十分清爽”。

入选理由：

其实买小米的关键并不仅仅是支持新国货，更重要的是坚持性价比。现在仅仅需要2999元就可以拥有这款全面屏安卓旗舰，享受“MIUI9”带来的流畅体验，价格大概只有目前国际主流安卓旗舰的一半，但是搭配顶尖硬件以及流畅系统MIUI9的小米MIX 2，又有多少旗舰安卓胆敢一战呢？

推荐等级：五颗星（不“剁手”也能买旗舰）

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3、米家LED智能台灯 发布时间：2016年6月1日

产品介绍：

如果小米手机都买了，那么这款小米智能家居的代表——米家LED智能台灯也请一并收下吧。这款在米家商城标价169软妹币的米家LED智能台灯，最大的卖点其实就是设计以及极简性冷淡造型。整个灯体以乳白色的圆柱体为主，细管式的灯杆配以“骚红色”的外露电线，平添了几分活泼甚至侵略感。

入选理由：

去除“假大空”，这款米家LED智能台灯在本质上就是一盏LED台灯，169的定价比较适中，又有一定的利润。就切身体验而言，这款米家LED智能台灯虽然采用的是极简的细管式设计，但拿到手上还是很有“重量感”的，用料和结构都很良心。除了有着“性冷淡”标签的外观设计，这款台灯还具备无频闪特性，亮度色温也支持无级调节，连接至米家APP，还可以得到四种场景的优化调光。最为关键的一点是，在连接手机之后，这款台灯甚至可以当作床头灯来远程遥控使用。小编强力推荐此款米家LED智能台灯的另外一个原因，就是这款台灯上还配有一个物理旋钮按键。现如今的智能台灯，调节灯光大都选用触摸式操作，看起来高大上，实际使用过程中远没有这款物理旋钮来的稳定舒适。

推荐等级：五颗星（还没有床头灯的童鞋，请自助“下单”）

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4、iPhone8/8 Plus 发布时间：2017年9月13日

产品介绍：

其实大家质疑iPhone 8的原因不仅仅是因为它被iPhone X抢了太多风头，更多的可能是因为8代外形相比7代变化也非常微小。实际上，8代与7代最大的差别其实是处理器。苹果为iPhone8系列搭配的是最新一代A11仿生处理器，四个能效核心速度比A10 Fusion最高提升70%，图形处理器部分，A11芯片相比较A10的图形图像处理能力提升了30%，但运行功耗却下降了一半。此外，iPhone8系列采用的双摄像头，虽然看似与iPhone7系列没有分别，但是8代所配备的镜头模组与传感器均为全新的元器件，同7代是有本质区别的。其次，iPhone8系列还支持快速充电和无线充电，可谓一大痛点改进。

入选理由：

这可能是继iPhone 6s系列后的又一代神机，这是IT之家小编对iPhone 8系列的整体看法。虽然在其之上还有更先进和更具科技感的iPhone X，但目前iPhone X在适配性和性价比上还略逊iPhone 8系列一筹。也存在“烧屏”等各种小问题。理论上，iPhone 8系列有着不逊于iPhone X的性能输出，相比上一代几乎性能翻番，就经济性而言，售价相对较低的iPhone 8系列是一个可以不换系统，又不用花太多钱就可以升级换代的最好办法。

推荐等级：四颗星（建议6、6S系列用户更新“剁手”）

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5、任天堂Switch 发布时间：2017年3月3日

产品介绍：

Switch是任天堂新一代游戏主机，拥有电视、桌面和掌机三种模式，支持1920*1080电视输出和1280*720掌上输出，内置NVIDIA定制的Tegra处理器，拥有4310mAh锂电池。值得注意的是，此次任天堂Switch的性价比还很高，现在某宝搭配全套手柄以及一款主机游戏也就2600软妹币。也就是说，只需要一款中端智能手机的价格，大家就可以拥有这款游戏利器！

入选理由：

首先要批评的是任天堂Switch的出现严重混淆了游戏机的分类！这是严重“扰乱”市场秩序的行为！在它出现之前，坐在电视机前玩的叫主机，拿在手里玩的叫掌机。但是任天堂这款Switch的到来就有点不讲理了，大方方地为玩家提供了三种游戏模式，你可以把主机放入底座，拿着手柄玩，也可以放在桌子上，然后用手柄操作；更可以和白猫一样，带到办公室偷偷玩……最关键的是此次搭配在Switch机身侧边的两个Joy-Con手柄不仅可以带来游戏的乐趣，还可以分别脱离主机并具备体感功能，让Switch成为约会神器。

推荐等级：四颗星（没有约会神器的汉子们请自觉“剁手”）

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6、三星Note 8港版 发布时间：2017年8月23日

产品介绍：

三星Note 8搭载的仍旧是高通骁龙835处理器，正面则是一块6.3英寸的Super AMOLED全视曲面屏，S Pen更是支持4096级压感。三星Note8整体设计圆润而不失硬朗，全面屏四角依然采用圆弧过渡，值得一提的是，三星Note8也是三星首次在旗舰机上配备双摄，拥有6GB运行内存和最低64GB机内存储空间，另外，蓝牙、IP68等级防尘防水、指纹识别、虹膜识别、面部识别等也是一应俱全。

入选理由：

三星Note 8已入选IT之家年度盘点的十佳智能手机之列，推荐理由就不必赘述。但要论购买，小编这里推荐大家购买港版，如今国行三星Note 8 6+64版本的的价格依然是6988软妹币，但是现在在某宝，5000元就可以拿到正宗的港版Note 8。相较于美版等其他版本、三星Note 8港版拥有支持三网4G、可自行改刷国行系统、支持三星PAY等优势。

推荐等级：五颗星（不想割肾买疯十，那就回头买Note 8）

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7、苹果iPad Pro 10.5寸 发布时间：2017年6月6日

产品介绍：

2017年的WWDC 2017大会上，苹果发布了10.5寸的新款iPad Pro，此次10.5寸新iPad Pro提供深空灰、玫瑰金、金、银四种配色，屏幕分辨率是2224×1668，最高刷新率120Hz，配置方面搭载64位的A10X Fusion处理器，内置M10协处理器。后置1200万像素，支持4-LED True Tone闪光灯，光学防抖，F/1.8光圈。前置摄像头700万像素，F2.2光圈可拍摄1080p视频。续航方面，官方称最长10小时。

入选理由：

全新10.5寸iPad Pro拥有可以说是目前最好的iPad屏幕，支持最高120Hz可变刷新率的ProMotion技术，实际上手后的顺滑感让人用了就回不去。另外，此次iPad Pro搭载的A10X处理器堪称性能怪兽，配合Apple Pencil，相信会令你对iPad生产力有新的认识。

推荐等级：五颗星（少年，想入手iPad Pro？是时候了！）

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8、微软Surface Book 2 发布时间：2017年10月17日

产品介绍：

微软Surface Book 2在外观上基本沿袭了第一代Surface Book的风格，但内在却有着诸多升级。首先是拥有第八代酷睿处理器加持，同时更搭载GTX1050显卡，最高标配16GB内存，屏幕方面，有13.5和15.0英寸两种尺寸，3000*2000分辨率、3：2比例的屏幕拥有足够优秀的观感。加上可拆卸设计，以及Surface Pen，堪称生产力神器。

入选理由：

相信大家还记得2015年当Surface之父在发布会上拿出第一代Surface Book时的惊艳。现在Surface Book第二代已经到来，依然经典的外观和更强劲的性能，毫无疑问，微软通过Surface Book 2再一次突破了自己的极限，而本文中则要给大家推荐的是i7-8650U+GTX1050 GPU+2GB GDDR5显存+8GN内存+256G存储的13.5英寸低配版本机型，售价12388元，是大家以工薪之力，接触“半神器“的唯一机会！。

推荐等级：五颗星（平板、PC二合一的性能怪兽）

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9、联想New X24显示器 发布时间：2016年10月24日

产品介绍：

作为PC老大哥，联想这次带来了这款定位于“全面屏”的消费级显示器——联想ThinkVision New X24显示器。New X24显示器主打超窄边框、超薄、高屏占比，其内边框仅3.5mm，超窄外边框只有1.1mm，屏占比高达XXX%，同时支持主流1080P画面输出，1000：1的静态对比度与高达300万：1的动态对比度，色域达到96% sRGB，具有不俗的显示效果。还值得一提的是，New X24显示器侧面机身最薄处仅4mm。接口方面，New X24显示器拥有HDMI、DP、3.5mm耳机接口以及自主接口，提供了多种连接解决方案。

入选理由：

尽管New X24仍以ThinkVision命名，不过我们还是在联想ThinkVision New X24显示器上看到了另一种新的突破——超窄边框、“全面屏”体验、超薄设计——高颜值、极具时尚设计感。售价方面，其1399元的售价也是性价比到了“骨子里”。

推荐等级：四颗星（消费级的“全面屏”显示器）

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10、Samsung Gear IconX无线耳机&Samsung Gear S3智能手表

产品介绍：

Samsung Gear IconX无线耳机采用双耳独立的设计，没有任何的连线，它既是一款蓝牙耳机，更是一款便携的MP3音乐播放器，因为它内置了4GB的存储空间，可以独立播放拷贝到存储空间的音乐文件，无需其他设备。此外，其内置的传感器，可以将运动时的数据上传手机APP并记录下来。

至于Samsung Gear S3智能手表，1.36英寸圆形Super Amoled屏幕，360*360的高分辨率，采用Exynos 7270处理器，内置4G储存空间，自带GPS、Wi-Fi、NFC及蓝牙，可以离开手机独立使用，除了内置加速度计、陀螺传感器及心率感应器，还有气压计，可通过旋转外框的金属转盘来切换不同的选项、功能及卡片，搭配原有的触控屏及实体按键，加上转动表盘时的那种轻微的咔哒声及段落感，整个手表的操控体验近乎完美。系统方面，搭配三星自家的Tizen OS系统，可以更好地结合硬件来处理日常任务。价格方面，先锋版2799元的价格，也可以让普通用户欣然接受。

入选理由：

Gear IconX耳机本身内置了4GB的存储空间，可以独立于播放设备，播放耳机存储的音乐文件，注意是左、右各4GB的存储空间！同时，Gear Iconx内置传感器，当佩戴好耳塞后，耳机就会自动开启，在没有连接蓝牙时，会播放耳塞内置存储器上的音乐文件；当耳塞通过蓝牙连接上手机以后，内置存储器上的音乐文件会停止播放，开始播放手机上选定的音乐。价格方面，1499软妹币的售价也是物超所值。

至于Gear S3智能手表，俗话说得好，系统的好坏将直接决定APP生态的健康程度和数量，虽然在数量上S3受到制约，app资源支持度不大，但目前也够用。但是作为用户贴身使用的移动便携设备，S3在实用性和健康性方面可以说是更胜一筹。

推荐等级：

Gear IconX耳机： 四颗星（安卓死忠粉的耳机首选）

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Gear S3智能手表：四颗星（真的是，穷人玩“车”，富人玩“表”）

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总结：

可能我们对于某些产品和品牌的热爱，背后都藏着一段小故事。而这些成功的品牌或产品叫人如此迷恋，或许本身就是个动人的故事。渴望科技引领生活，渴望科技可以改变生活，才是我们的真正诉求。