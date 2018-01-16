初期价格难预估：韩伯啸称vivo X20Plus屏幕指纹投入最精尖

IT之家1月16日消息 在本届CES 2018展会上，vivo展出了全球首款量产屏幕指纹手机，基于X20Plus打造，其屏幕指纹是里程碑级创新，这也让vivo屏幕指纹手机成为全球科技媒体关注的焦点之一。

根据此前报道，这款基于vivo X20Plus的屏幕指纹手机，实际体验效果不错，解锁速度较快，识别率也达到正面Home键指纹识别的效果。

IT之家获知，据vivo X系列产品经理韩伯啸透露，vivo对这款全球首款屏幕指纹手机在研发中倾入了众多的人力和财力。从材料到品质，到软件、结构，尤其电子这块，基本都是投最精尖的。因为屏幕指纹技术的实现是一个及其复杂的过程，从无到有，从屏幕到传感器到外面的贴合，屏幕和传感器的贴合过程，以及里边的堆叠方式，也是在不断地探索和创新。

韩伯啸还表示，X20Plus屏幕指纹版作为第一个吃“螃蟹”的产品，总体成本高出不少，不仅是在研发上，屏幕指纹传感器的成本也要比原来正面指纹按钮方案高出三四倍。

目前，这款vivo X20Plus屏幕指纹手机已经正式亮相工信部网站，离上市也越来越近。

至于消费者最为关心的屏幕指纹新机的价格，目前官方还没有透露。现在vivo X20Plus的售价是3498元，按照推测，屏幕指纹版售价肯定会比普通版高出一些，结合vivo以往的定价规则，X20Plus屏幕指纹版比较合理的价格区间会在3498~4298元，而最终的定价还需要vivo官方最终宣布。