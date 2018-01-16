3888元起！中兴双屏折叠旗舰天机AXON M国行版正式发布

IT之家1月16日消息 今天晚上，中兴在北京奥林匹克塔正式发布了双屏折叠旗舰天机AXON M国行版。中兴天机AXON M是一款可折叠的双屏幕手机，于北京时间10月17日晚在美国纽约布鲁克林正式亮相。

中兴天机Axon M有两块独立的5.2英寸1080p显示屏，都覆盖有大猩猩5代玻璃，通过铰链连接，最大支持180度翻转，翻转之后则变成一块6.75英寸的显示屏，更像是平板电脑。中兴天机Axon M机身采用金属材质，指纹传感器集成在侧面的电源按键上。

中兴天机Axon M有四种使用模式，分别是经典、分屏、大屏和镜像。在经典模式下，中兴天机Axon M主屏（正面带听筒和摄像头那块）点亮，副屏熄灭，可以单手使用，和普通手机无异。

在分屏模式下，中兴天机Axon M两块5.2英寸的显示屏可以显示不同的应用，并实现应用之间的即时性联动，用户可以在一块屏幕上观看比赛，同时用另一块屏幕聊微信。

在大屏模式下，用户可以平铺两块屏幕，像操作平板电脑一样操作中兴折叠智能手机，不管是图片影像、地图导航等，都可以享受超大屏幕带来的体验。

镜像模式则解决了多人分享同一手机屏幕的不便，两块屏幕提供了面对面分享场景体验，让面对面的两群人同时分享到同一内容、交互联动的工作和娱乐。

配置方面，中兴天机AXON M搭载高通骁龙821处理器，配备4GB/6GB内存+64GB/128GB存储，电池容量为3180mAh，支持QC 3.0快充，运行Android 7.1.2操作系统，支持双扬声器杜比音效。

摄像头方面，中兴天机AXON M只有一颗摄像头，传感器为索尼IMX350，像素为2000万，最大光圈为F1.8。

由于双面屏的关系，中兴天机AXON M的摄像头既可以当作前置摄像头进行自拍，也可以作为后置摄像头进行拍摄，并且支持双屏实时预览拍照功能，拍摄者与被拍摄者能在正反双屏上同时预览图像。

另外，中兴天机AXON M还独创宝宝模式，在给小孩子拍照时，可以开启吸引宝宝目光的动画效果。

游戏方面，中兴天机AXON M为多款热门游戏定制了游戏手柄，用户可以一屏视野，一屏操作。

中兴还推出了升级的天机Axon M全球售后服务权益。在中国，除了中兴天机Axon高端旗舰系列“Passport尊享服务计划”之外，中兴还为天机Axon M的用户特别推出“保修期延长至2年、意外碎屏免费维修1次、海外换购补贴、轻松设置帮助、保外更换电池5折优惠、私人管家24小时服务“六项服务权益。

价格方面，中兴天机AXON M 4+64GB版本售价为3888元，6+128GB尊享版售价为4888元，将于今晚21:30分正式开启预约，1月20日正式开售。

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