华为P20 Lite宣传照片曝光：玻璃机身色彩玩出花

IT之家3月17日消息 此前，华为已经宣布将于3月27日在巴黎举行新品发布会，正式发布旗下P20系列手机产品。据了解，P20系列包括P20、P20 Pro以及P20 Lite，其中，P20 Lite国行版本可能会被命名为Nova 3e。

昨天，evleaks放出了P20 Lite的宣传照片。从照片上看，基本确定了之前的曝光消息，包括类似于iPhone X的后置竖排设计的双摄、后置指纹识别以及刘海设计等。另外，从曝光的照片可以看出，后置双摄的光圈值分别是f/2.2、f2.6。

机身设计方面，华为P20 Lite将会采用双面玻璃搭配金属中框设计，配色方面则会有蓝色、金粉色以及黑色。另外区别于P20 Pro的渐变色设计，P20 Lite则采用了之前部分荣耀机型上采用的水漾设计，不同角度看起来呈现出不同的“水漾”波纹。

根据IT之家此前的报道，华为P20 Lite将采用FHD 5.84英寸屏幕，搭载麒麟659（4×2.36GHz + 4×1.7GHz）CPU，内置4GB RAM、64GB储存空间，3,000mAh电池。背面的双摄像头分别为1600万像素和200万像素，前置摄像头则是1600万像素。Android 8.0奥利奥、三围148.6×71.2×7.4mm，145g。