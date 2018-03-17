今年的千元机大战，从红米Note 5开始

春节过后，小米在中国的首场发布会从红米Note 5开始。而3月16日这个时间点，距离小米MIX 2S的发布已经不足两周，因此红米Note 5的发布更像是对MIX 2S的一次预热。

但是从产品形态来看，红米Note 5的意义非凡，首发高通骁龙636的红米Note 5开启了一场千元机的“变革”。

先来“复习”一下红米Note 5的配置：

处理器：高通骁龙636 内存组合：3+32 GB（1099元），4+64GB（1399元），6+64GB（1699元） 屏幕：5.99寸18:9全面屏 相机：前置1300万单摄像头（支持人脸解锁），后置1200万+500万双摄像头 电池：4000mAh 卡槽：三选二卡槽，支持双卡双4G 接口：micro USB，3.5 mm耳机孔 系统：基于Android 8.1的MIUI 9

红米Note 5有黑、金、粉、蓝四种配色：

处理器性能的全面升级

作为在高通中国区高端800系列芯片出货量中占据了66%份额的小米，这次毫无意外的在中国区首发了骁龙636，这也是红米Note 5最大的亮点——因为无论是CPU架构还是大核数量，骁龙636的规格都不像是千元机常用的处理器，更像是两千元档手机才有的骁龙660的“青春版”。

根据高通官网的数据，骁龙636采用14nm工艺，8个kyro 260核心，CPU时钟速度最高可达1.8GHz。而骁龙660也是8个kyro 260核心，不同的是它的CPU时钟速度最高为2.2 GHz。

对比高通骁龙600系列的其他产品，骁龙625和626都采用了8个 ARM Cortex-A53核心，CPU时钟速度最高为2.0 GHz。

骁龙625与骁龙636最大的差距就在于大核心了，前者8个全部都是A53核心，后者则是4个A73大核心加上4个A53小核心，在游戏这种需要高性能的场景中，即使都是八核全开，有4个A73大核心的骁龙636也更有优势。

从实际跑分来看，骁龙636的单核性能介于骁龙625和660之间，这也符合它的产品定位。

在实际的游戏体验中，腾讯的绝地求生:刺激战场可以流畅运行，而王者荣耀开启高帧率模式后稳定在40帧之上，人数较少的非团战场景中帧率还可以达到53帧。而搭载高通625的红米5 Plus应付这些游戏场景已经捉襟见肘，骁龙636中4个大核心的优势非常明显了。千元机终于能“摘掉”游戏性能不足的帽子。

双摄像头也来到了千元机

拍照是红米Note 5产品升级迭代的重头戏，这次发布会上小米公司总裁林斌用了将近三分之二的时间讲拍照。

从外观上看，红米Note 5背部最引人注目的是那个类似于iPhone X的竖排双摄，这套“双摄系统”的硬件配置也证明它绝非徒有其表：

红米Note 5的竖排后置相机是1200万+500万双摄像头的规格，f/1.9光圈，单个像素大小1.4μm。旗舰手机上的Dual PD双核对焦技术也用在了红米Note 5上，使得它拥有超过2400万对焦单元。而传统PDAF相位对焦技术只有3%对焦单元，红米Note 5的Dual PD双核对焦可提供100%对焦单元，对焦速度得到了提升，这有助于提升暗光环境下的成像质量，“把人拍虚”的情况也减少很多。

小米还在在实验室10勒克斯的弱光环境下对比不同大小像素的拍照效果。左侧是用1.25μm像素的相机拍摄，右侧则为红米Note 5的1.4μm像素相机拍摄——如果从画面亮度和细节纹理来比较，右侧1.4μm大像素的优势很明显了。

双摄像头带来最大的好处是背景虚化，这在单摄像头为主的红米系列中可能是最大的亮点之一。而且骁龙636的ISP（图像传感处理器）与骁龙660是同款：都是160 ISP，最终的成像质量和背景虚化效果在千元机中达到了领先水准。

林斌在发布会上表示，为了使人像模式的抠图尤其是边缘更准确，红米Note 5用上了AI算法，通过机器学习训练了大量的人像模型，包括头发丝的边缘甚至女生戴的头饰都可以很好的识别出来。

通过算法，红米Note 5还可以模拟出类似单反相机50/1.8定焦镜头拍出的光斑效果。

除了后置双摄像头的背景虚化效果，红米Note 5的前置摄像头也支持了人像模式。在发布会开始之前，看到这个自拍背景虚化，我还以为红米Note 5配备了前置双摄像头，小米实际采用的方案是依靠一颗前置单摄像头完成背景虚化。这就更需要AI的帮助来快速区分出哪里是人，哪里是风景。

从这个对比样张可以看出，红米Note 5的前置背景虚化对头发边缘的识别比iPhone X更准确。

▲没有实时美颜的iPhone X彻底掉队了

在展示拍照效果的环节，小米又“汇报”了他们在美颜上的新进展——“智能隆鼻”，第一次看到这个演示的时候，作为直男的我还是挺震撼的——有女朋友的可以考虑入手了。

看到最后不难发现，这是一款在千元机价位上几乎没有短板的“水桶机”，性能更好的处理器，拍照更好的双摄像头。而论性价比，估计没几个能拼得过单款出货量千万级的红米。这也一直是小米抢占市场的利器。

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