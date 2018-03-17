下单立减150元，锤子坚果Pro 2（4+64G）全面屏手机京东秒杀1799元

IT之家3月17日消息 锤子科技京东自营官方旗舰店开启坚果Pro 2部分机型下单优惠150元活动，特别是4+64G酒红色版本还可叠加于下午16点开启的秒杀活动，秒杀特惠价1949元，实付低至1799元，点此抢购：手机点此 | PC点此。

坚果Pro 2搭载了高通骁龙660处理器，配备4/6GB两种内存版本，一块5.99英寸18:9显示屏，分辨率为1080p，电池容量3500mAh。设计方面采用了流行的金属边框加双面玻璃设计，系统方面则支持一步、大爆炸等特色功能。





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