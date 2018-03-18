刷刷刷！小米A1安卓8.0内核源代码公布

IT之家3月18日消息 此前小米承诺，小米A1于2017年底收到安卓8.0更新，随后小米实现诺言，在12月30日将Android 8.0推出到Android One设备上。现在，小米终于公布了Mi A1的Android 8.0 Oreo源代码。
Oreo源代码可以在GitHub（branch“tissot-o-oss”）找到。我们最后一次看到小米发布A1的内核源代码，是在1月底的Nougat上。对于ROM的开发者来说，这是一件值得他们欣喜的大事，民间的大神们可以自由定制ROM或对手机进行root。
小米A1是小米的首款Android One设备，配置方面，搭载了骁龙625处理器，5.5英寸的1080P显示屏，4+64GB的存储空间。后置双摄，采用双1200万像素摄像头，支持双卡双待，支持后置指纹识别，采用3080毫安时的电池。
小米A1在国内的产品为小米5X。
具体配置规格如下：
显示屏：5.5英寸全高清| 2.5D康宁大猩猩玻璃
处理器：Snapdragon 625（2.0 GHz）、Adreno 506 GPU
RAM：4 GB
内部存储：64 GB、可扩展的microSD卡
后置摄像头：12 MP广角+ 12 MP长焦| 2x光学变焦| 1.25μm像素大小
前置摄像头：5 MP
电池：3080 mAh
尺寸：155.4 x 75.8 x 7.3 mm
体重：165g