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4K旗舰现身！索尼并没放弃Xperia XZ2 Pro

2018-3-18 7:57:49来源：IT之家作者：马卡责编：马卡评论：

IT之家3月18日消息 在MWC2018之前，IT之家曾报道了索尼的三款手机，分别是XZ2系列和一款称之为“Xperia Pro”旗舰手机，但在MWC2018上，索尼只放出了XZ2系列的两款手机，尽管配置旗舰，但“Pro”的消息却没了。

此前，网上流出了索尼新机的Uaprof文件，参数显示这款手机代号为H8176，配备安卓8.1系统，此外，H8176将搭载4K分辨率的显示屏，分辨率为4320×2160像素。

种种消息显示，索尼并没有放弃这款旗舰手机。

索尼XZ2的型号为H8266，XZ2 compact为H8324，目前来看，Uaprof文件中的H8176身份越来越清晰了。Android 8.1和4320 x 2160像素的原始分辨率印证了其旗舰手机的身份。

在FCC的网站上出现了三款产品：PY7-24118Q、PY7-21831A和PY7-00718V。其中前两款就是索尼的XZ2和XZ2 C，查阅“PY7-00718V”的记录文件发现，其极有可能就是索尼Xperia Pro旗舰（或称之为Xperia XZ2 Pro？）。

因为设计上的改动，索尼最后取消了这款旗舰亮相MWC 2018的念头，但目前索尼仍在继续这款手机的开发工作。

此前，索尼总部UX商品策划部门部长田鸠知一此前在接受ePrice采访时曾透露过，配备4K屏幕的新机已经在研发当中，将会在下一部旗舰上亮相，同时确认了索尼正在研发双摄机型。

看来XZ2系列只是索尼的饭前甜点，真正的硬菜还在后面。

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关键词：索尼Xperia索尼旗舰手机

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