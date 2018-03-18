Nokia 7 plus体验：有了全面屏和蔡司双摄，诺基亚终于可以扔掉“情怀”的标签了

从2016年12月发布第一款功能机Nokia 150以来，在短短一年半不到的时间里，Nokia手机品牌的持有者HMD发布了超过15款手机，其中在国内上市、大家可能比较熟的机型有Nokia 6、Nokia 7、复刻版Nokia 3310、新Nokia 6。

作为一个科技编辑，我见证了HMD这家手握Nokia手机品牌的创业公司在产品、营销等方面从青涩逐渐走向成熟的过程。

不过作为一个重度的手机用户，尽管我认为Nokia 7白色版、新Nokia 6等产品不乏亮点，但我一直没有找到一款让我愿意把它当做主力机来用的HMD手机，直到Nokia 7 plus。

「无聊」中又不乏亮点的全面屏

要说过去半年里手机圈最流行的东西，肯定是非全面屏莫属了。在这波大流中，HMD虽然起得有点晚，不过总算是在Nokia 7 plus赶上了。

Nokia 7 plus采用了一块6英寸的18：9「全面屏」，FHD+（2160X1080）分辨率，IPS LCD材质，显示效果在2000档产品中没啥可挑的，屏幕表面覆盖着一块2.5 D打磨的康宁大猩猩第三代玻璃。

在屏幕周围4个边框宽度的控制上，Nokia 7 plus做得算不上优秀，比Pixel 2 XL这样的「底线」产品好点，略逊色于同价格档的坚果Pro 2。

Nokia 7 plus外观上最特别的是它的后盖部分。

Nokia 7 plus采用的是常见的中框和后盖一体包裹的全金属设计，金属材质是主流的6000系铝合金，但在此基础上，Nokia 7 plus做了两个不太「主流」的处理。

在中框部分，HMD为Nokia 7 plus切了一条宽度为2.75毫米的铜色边框。这个大胆的设计好不好看因人而异，不过大大提高了Nokia 7 plus外观上的辨识度，让它很容易在千篇一律的6英寸全金属机身全面屏手机中辨认出来，而Nokia 7 plus这种「黑色+铜色」的配色风格也和之前上市的第二代Nokia 6保持了一致，HMD似乎有意要把这个配色打造成Nokia智能手机的标志性风格。

除此之外，Nokia 7 plus后盖上另外一个不一样的是黑色部分的工艺。

和大多数全金属手机采用的喷砂或者拉丝工艺不同，Nokia 7 plus的表面上了一层比较厚的涂层，HMD官方的说法叫做「陶瓷感涂层」，不过真机给我的感觉倒是比较像ThinkPad在中高端机型顶盖上用的类肤质涂层，摸上去感觉很温润，缺点是相比喷砂或拉丝金属要更容易吸油污。

在Nokia 7 plus的机身背后，还可以看到后置指纹、打上了「ZEISS」标的双摄、闪光灯、情怀满满的NOKIA logo等常规元素，双摄和后置指纹上同样使用了铜色的切边作为装饰。

要挑毛病的话，Nokia 7 plus外观上有些争议应该就是摄像头了。

虽然7.99毫米的厚度并不算多么薄，不过在铜色边框和后盖左右弧面收边的衬托下，Nokia 7 plus在视觉上倒也不显得厚重，只是它的摄像头部分突出着实有点明显，目测起码有1.5毫米，多少影响了点观感。

不过好消息是，Nokia 7 plus这个「激凸」的摄像头的确装了点真东西。

这次的「蔡司」靠谱多了

去年年中，HMD和蔡司（ZEISS）签署了合作协议，未来将在相机成像上进行合作，「老诺基亚」时代好评无数的「蔡司镜头」终于得以回归。

不过大家应该也感受到了，在手机厂商和传统相机/镜头的合作中，和手机相机表现相关性最高的是手机厂商的技术实力，传统相机/镜头更多起到的是制定标准、参与成像风格调教等「周边」作用，毕竟这些传统的相机/镜头厂商自身是没有制造开发手机所需的CMOS、镜头、ISP能力的。

在Nokia 7 plus之前，HMD已经推出了两款蔡司认证镜头的手机，分别是Nokia 8和Nokia 7，其中Nokia 8并没有在国内上市，而从Nokia 7的表现上来看，虽然它的相机表现比定位更低的Nokia 6强出不少，但在同价格档产品中并不突出，不过到了Nokia 7 plus时，情况有了很大的改变。

硬件方面，Nokia 7 plus的后置主相机为1200万像素，支持全像素对焦，镜头光圈f/1.75。从参数上看，这颗CMOS和索尼IMX362或者三星2L7是一样的，规格较高。

另外，Nokia 7 plus还有一颗额外的副摄像头，1300万像素，f/2.6光圈，单像素尺寸1.0微米，用来实现2倍焦距和人像虚化功能。

得益于全像素对焦的加持，Nokia 7 plus的对焦表现相比之前产品有了质的提高，绝大多数场景几乎都是「秒对」。不过我在使用中发现，Nokia 7 plus的自动HDR不太靠谱，画面明暗差别很大的时候有时也无法启用，得手动打开。

值得一提的是，Nokia 7 plus的相机app还加入了专业模式，可以手动对ISO、曝光时间、对焦等参数进行调节，UI则很有几分当年Lumia时代专业拍摄的感觉。

成像品质上，Nokia 7 plus的表现也明显优于我之前体验过的HMD推出的所有手机，在2000-2500元这个价格档已经可以归到「优秀」这一类了。

以下样张均使用Nokia 7 plus拍摄，无任何后期。

2X焦距

硬件和系统

硬件配置上，Nokia 7 plus用的是主流的骁龙660平台，64GB存储容量，运行内存有4GB和6GB两种可选。值得一提的是续航，Nokia 7 plus的电池容量达到了3800毫安时，在骁龙660机型中非常少见，即便你是一个手机重度用户，坚持个一天也不是问题。

至于系统，Nokia 7 plus用的依然是轻定制的原生Android。

相比原生，Nokia只是隐藏了Google服务，优化了后台管理（应对各种国内「全家桶」），然后增加了长截屏、应用双开、卡片式短信、全面屏等本土化功能，而在过渡动画、下拉通知栏、设置、绝大多数内置app上，Nokia的系统基本都和原生Android保持了一致，默认桌面都基本就是Pixel Launcher。

在国内正规渠道销售的手机中，这应该是目前最接近原生Android的系统，比还要在动画、UI上动动手脚的一加氢OS还要「原生」。

如果你像我一样喜欢原生Android，Nokia 7 plus的系统无疑会是一个大大的加分项，甚至在Pixel 2 XL屏幕效果过于糟糕的情况下，Nokia 7 plus还可能是目前用起来最舒服的同时具备全面屏和原生Android两大卖点的手机之一。

当然了，在体验更加「iOS化」的国内市场，Nokia 7 plus的系统可能会让一些用户多多少少觉得有点陌生。

这次终于可以扔掉「情怀」的标签了

从一年前HMD带着Nokia 6回归以来，提到现在的Nokia手机，「情怀」始终是一个绕不开的词。其中的原因，除了Nokia品牌本身巨大的影响力，也和HMD推出的产品竞争力有限、无法和早已经杀红眼的国产品牌直接抗衡有关。

好在随着时间的增加，HMD的产品力有了明显的提高。在今年早些时候发布的新Nokia 6上，我们已经看到了一些一年前所没有的「诚意」，而在最新的这款Nokia 7 plus上，我们认为，即使抛开「情怀」的标签，它依然具有不错的竞争力。

在2299元（4GB + 64GB）、2499元（6GB + 64GB）这个价格档，Nokia 7 plus在外观、屏幕、拍照、性能、续航上都表现地足够均衡，并且在配色、系统等方面拿出了一些亮点，这些亮点不会让你联想起当年那个不可一世的芬兰诺基亚，但也足以为这款2000档新品赋予足够的吸引力。

Nokia 7 plus仅有的问题可能是上市时间有点晚了，骁龙660、18：9全面屏都不是什么新东西，随着近期众多Notch屏（「刘海屏」）手机的上市，Nokia 7 plus的新鲜度和竞争力能维持多久还是一个未知数。