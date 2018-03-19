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华为P20/P20 Pro价格曝光：679欧元起

2018-3-19 7:15:55来源：IT之家作者：马卡责编：马卡评论：

IT之家3月19日消息 华为将于3月27日发布全新的P20系列，据悉，P20系列包括P20、P20 Pro，而之前的配置稍低一点的P20 Lite则被证实为nova 3e，将于3月20日发布。

综合IT之家此前的爆料，P20 Pro将搭载麒麟970处理器，屏幕尺寸为6.0英寸，分辨率2180x1080。主摄像头方面则升级至徕卡三摄，1200万像素（彩色）+1600万（黑白）+1600万（长焦），f/1.8光圈，支持OIS光学防抖。前置镜头为800万像素，f/2.0光圈。

华为P20 Pro将会有6GB RAM+128GB ROM版本，以及8GB RAM+256GB ROM的版本，顶配版售价5899元。

目前，推特爆料大神Roland Quandt曝光了P20系列海外版的具体售价，具体来说，P20屏幕尺寸为5.8英寸、4GB+128GB的具体价格为679欧元，约人民币5281元，P20 Pro尺寸为6.1英寸、6GB+128GB的具体售价为899欧元，约人民币6992元。

很显然，这些价格高于之前传闻中的国内售价，据悉，P20 Pro顶配版的国内售价5899元，按照华为的一贯策略，国行版的具体售价将大幅度便宜于海外版本。

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关键词：华为华为P20

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