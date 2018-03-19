疑似HTC U12+真机首次现身：高屏占比、回归双摄

IT之家3月19日消息 今年的MWC2018上，HTC并没有拿出最新的旗舰手机U12+亮相，关于这台手机的最早的消息还是在2月份的台湾的5G大会上。后来证实，HTC Imagine实际上是HTC U12 +。

近期，在HTC马来西亚官方推特海报上，一款屏占比超高的全面屏手机现身了，这款手机几乎没有边框。这可能只是一个渲染，但似乎HTC终于决定在其智能手机上采用全屏显示设计，另外，双摄也在这款手机上回归了，这对于HTC的老粉丝来说，也算是一个小惊喜了。

前辈HTC U11带来了许多精彩的功能，比如强悍的单摄、边框按压功能等，但未能吸引大众用户。HTC能否恢复消费者对它的信任？只有时间会给出答案。

综合IT之家的报道，HTC这款新机定位旗舰产品，配置包括骁龙845处理器和6GB内存，提供64GB或128GB存储容量。配上6英寸显示屏，据悉是“接近无边框”，预装安卓奥利奥，内置3,420mAh电池。

此外，这款手机还搭载1600万像素+1200像素后置摄像头，前置两个800万像素摄像头。报告还提到该机搭载像HTC U11 +一样的背面的指纹传感器，以及“第二代”Edge Sense硬件。

此前曝光的HTC U12+渲染图▼