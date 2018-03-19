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高通公布支持快充QC4.0/4.0+智能手机：只有1台

2018-3-19 7:53:46来源：IT之家作者：马卡责编：马卡评论：

IT之家3月19日消息 高通推出的每款顶级移动芯片组均附带Quick Charge快充技术。该技术多年来一直在发展，因此配备高通最新芯片组的最新智能手机，按照道理来说都支持Quick Charge 4.0 / 4.0 +快充技术。

日前，高通公布了所有兼容Quick Charge 4.0 / 4.0 +的设备列表。或许你希望在列表中至少包含多台设备，但看到答案后你会彻底失望。

高通确认只有一款设备手机与Quick Charge 4.0 / 4.0 +技术完全兼容，可惜的是，这台手机定位相当小众。

就是下面的这台雷蛇Razer手机▼

图：phonearena

Razer手机是唯一支持高通最新快速充电技术的智能手机。

当然，到今年年底会有更多的设备支持QC4.0，例如LG G7。此外，努比亚Z17似乎已被高通忽视，并且由于某种原因尚未列入清单，尽管它支持新的Quick Charge 4.0。

QC4.0是最快的智能手机充电技术之一，新的充电技术比其前代Quick Charge 3快了约20%，它可以在不到15分钟的时间内将智能手机充电至50%，或在五分钟内充满五个小时通话时间的电量。高通的上述说法是基于2,750mAh的电池，但现在许多新手机具有超过3000mAh容量的电池。

索尼Xperia XZ Premium、三星S8、小米6都搭载了骁龙835处理器，但三者均不支持QC4.0。

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关键词：QC4.0快充

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