Android P或将停止支持Android 4.1及更早版本的应用

IT之家3月19日消息 最近，谷歌在一份文件中提示，Android 4.1及其以前版本的应用将无法在Android P上运行。之前IT之家报道了谷歌将在安卓9.0中限制应用的API的访问权限。并且新提交到Play商店的应用必须针对不超过一年以前的安卓版本，即安卓8.0。

最新的细节显示，谷歌在SDK中增加了一项MIN_SUPPORTED_TARGET_SDK_INT，规定了应用程序支持的最低SDK版本。低于该版本的应用程序将无法安装、运行。在Android P（安卓9.0）中，最低SDK版本为v17，即Android 4.2。

此外，新提交到Play商店的应用必须针对不超过一年以前的安卓版本，即安卓8.0。

有外媒在虚拟机中进行了试验。在虚拟机上运行的预览版Android 9.0系统上，旧版本的应用仍旧安装、使用，但在该应用打开时，系统会提示警告称该应用可能无法正常运行。目前尚未清楚，在正式版的Android P系统中，谷歌是否会彻底封杀这些旧版应用。

去年，苹果宣布其iOS和MacOS平台将不再支持32位应用，并且运行32位处理器的iPhone和iPad则将无法更新到iOS 11。如今，谷歌似乎也要效仿这一做法了。

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