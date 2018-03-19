今晚相约乌镇，vivo X21发布会看点汇总

IT之家3月19日消息 今晚19:30分，vivo将在浙江·乌镇亮相的新一代全面屏vivo X21。从型号命名来看，vivo X21是vivo X20的迭代机型，但是此次无论是外观还是功能，vivo X21都有比较大的“进化”。在发布会开启之前，我们抢先来看看X21发布会的亮点。



照亮乌镇，X21发布会TA可能前来助阵

▲vivo X21发布会现场图

回忆起上次vivo的居庸关长城发布会上，彭于晏亲临现场为vivo X20打Call，不禁让人遐想本次发布会是否能够再次相会。今天晚上，除了主角vivo X21之外，全能男神彭于晏、热血活力的鹿晗、百变小仙女周冬雨、嘎嘎王嘉尔这四位代言人，还有谁会前来助阵呢？

多方联动打Call，最抢眼的是它

上周，vivo正式宣布vivo X21发布会日期之后，各领域潮牌就纷纷为vivo X21发布会打Call，如SWAROVSKI施华洛世奇、高德地图、ofo小黄车及滴滴出行，还有QQ音乐、JBL、博朗、可口可乐、雪碧、多力多滋、FIJI_Water斐泉、Timberland、Qualcomm中国等16个品牌。

在这些品牌的应援海报中，或多或少的透露着与vivo X21相关的信息。譬如JBL的“打开音乐和节奏的方式”，vivo经典的Hi-Fi在X系列上一直都有延续；高德地图的“打开智能和畅游的方式”，暗示着vivo X21的某些体验会更智能，其中Qualcomm中国的出现想必最令大家关注。

一直以来，高通与vivo都保持着合作关系，这也暗示了新品X21搭载的是骁龙处理器。值得一提的是，此次众多应援品牌涵盖了衣食住行多个领域，或许预示着vivo会在vivo X21上加入人工智能AI。

新一代全面屏+屏幕指纹，颜值稳了

从vivo官微放出的vivo X21代言人海报来看，该机将会采用最新的一代的全面屏。“小刘海”高度集成了光线感应器、前置摄像头以及听筒等元器件，让屏幕有了更多的显示区域。配合超窄边框设计，正面几乎全是屏幕，能够想象的是X21可以带来视野更开阔的影音娱乐体验。

此外，在发布会海报上透露的信息中，可以了解到vivo X21将会用上屏幕指纹技术。搭配异形全面屏，vivo X21机身会有较少开的孔，拥有更强的一体性。

拍照一直在突破，vivo X21或有超强杀手锏

vivo X21选择在原先的逆光人像基础上进一步升级，还是选择开发出更多趣味性的拍照功能，这一点在目前看来仍旧充满了悬疑。不过伴随着时间的临近，在期待值上更加令人翘首以待。

此外，虽然前置自拍摄像头官方未曾透露过，但按照vivo X系列产品线的特性，新品vivo X21不仅会装配高素质硬件，或许还会带来全新的自拍玩法。

结语:

如果单单论颜值，真要用上屏幕指纹再加上新一代全面屏的vivo X21，恐怕要坐稳今年全面屏的“颜王”宝座了。作为vivo主打功能之一，每一款X系列新品的拍照都能给我们带来惊喜，想必这次也不会例外。当然了vivo X21的亮点远不止于此，具体我们还是锁定今晚19:30，一起见证新一代全面屏vivo X21的发布吧。