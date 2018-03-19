3598元，vivo X21屏幕指纹手机正式发布：AI美颜逆光拍照，搭载Jovi智能助理

IT之家3月19日消息 今天晚上，vivo在乌镇正式发布了vivo X21屏幕指纹手机，其中vivo X21 AI智慧拍照售价3198元，3月24日开售；vivo屏幕指纹手机X21售价3598元，3月28日开售。

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vivo X21采用6.28英寸19:9的Super Amoled全面屏，左右边框仅1.66mm，上边框1.79mm下边框5mm，U型槽同样非常窄小，90.3%屏占比。

vivo X21背面采用四曲面3D玻璃，极光微弧设计。拥有三大新配色，分别是冰钻黑、极光白、宝石红。

位于手机正面的屏幕指纹，没有任何可视物理结构，不挖槽不开孔不需要亮屏，使全面屏手机获得真正一体化的外观，同时体验便捷炫酷。我们准备了3套炫酷的解锁动效，让你的解锁体验更极致。

X21借助Dualpixel的前置景深信息，面部识别特征维度达到1024个。更重要的是，vivo屏幕指纹手机X21的前置采用了能识别红外光的双通摄像头，并加入了前置红外灯。通过红外成像，在黑暗中，也可以实现面部识别。

vivo X21手机搭载高通骁龙660 AIE处理器，它把AI从单独的CPU计算中解放出来，提供强大的AI运算能力，并可以同时加载多个AI模型到内存。其兼容性极佳，覆盖系统、图像、声音服务的方方面面。将标配6G运存+128G内存。

vivo X21手机支持AI智慧场景，会不断的学习你的习惯、作息，活动范围，做你的贴心私人助理。除了智能的控制后台和内存，AI的智慧引擎还大幅提升了用户习惯的学习预测能力，能比较准确的预测到你下一步准备开启的应用，提前加载，提升启动、切换速度。甚至到一定阶段，它还能根据你的使用习惯，针对性的配置CPU功耗策略。

vivo X21搭载AI游戏引擎，基于6G大运存和AI智慧引擎，X21可以识别到你常玩的游戏，让他们后台优先常驻，快速开启；同时，AI还会把常玩游戏的后台关闭级别放至最低，基本避免了切出来做别的事情就需要重启游戏的麻烦。此外，专属的竞技模式，更让CPU、GPU快速进入鸡血状态，你可以尽情畅玩。

此外，AI识屏、语义分析，AI驾驶模式、停车找车等功能，让你的手机体验更智能。

vivo X21使用Dualpixel全像素双核传感器，拥有2400万个感光单元，且前后通配。此外，X21采用了P3色域炫彩相机，其采用P3色域成像，色彩丰富程度相当于高端手机使用的SRGB色域的120%，在照片上，色彩更为鲜艳和生动。

vivo X21搭载AI逆光拍照，利用人工智能算法，让逆光的检测更准确，效果的实现更自然；然后利用开发了三代的图像魔方技术，可瞬间进行多重组合计算，使逆光下的背景和人脸都很清晰。大进光量的摄像头配合P3色域，让逆光下的图像更生动真实。

vivo X21 AI美颜升级，与AI逆光能力的结合，解决逆光下自拍黑脸，并赋予精妙的美颜；双核像素和P3炫彩相机，大幅提升了美颜中的色彩和光线效果；在正常场景下加持AI，它可根据用户的性别、肤色、肤质和场景光线智能匹配美颜方案，让女生更加白皙自然，男生更加阳刚、有轮廓感。通过学习你的美颜设置偏好，每次打开相机都给你喜欢的美颜效果。

vivo X21的AI场景相机根据环境自动进入夜景、运动防抖、图像优选和HDR等模式，更利用AI技术识别照片中的对象，如人像、美食、文档等17个场景。针对每个识别的场景进行特有效果处理，让你随手拍大片。

利用双核像素传感器，加AI机器学习，我们会对人像和背景进行更精准的分割；然后可以对人像主体进行单独补光、虚化、暗角、滤镜等处理，轻松模拟、加强摄影棚光、自然光、单色光等效果。

vivo X21还支持AR萌拍，让你在X21上可直接体验大量AR贴纸。随时打开，好看又好玩。

在vivo X21上，vivo推出了首款自主品牌音效——Deep Field 深空音效。它由vivo音频算法和一流声学团队打造，有全景环绕、超重低音、清澈人声三大特色音效和六种环境音效。

vivo X21搭载Funtouch OS 4.0，带来了全套的AI系统体验。全新智慧桌面，全新文件管理系统，5G传输镜像换机，相似照片清理等全新功能，让X21的体验充满了简约、乐趣和智慧。

vivo最后发布了vivo人工智能的全新品牌形象——Jovi，它将作为vivo人工智能助理的化身，给你全新的一站式产品体验，让你们享受有温度的科技。

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