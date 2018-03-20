vivo X21手机首发现场实拍：双玻璃，更优雅

2018年3月19日·乌镇，vivo智能手机举办“触幕·倾心”新品发布会，发布了vivo X21屏幕指纹手机和vivo X21两款产品。凭借领先的屏幕指纹和优异的拍照体验，特别是全新加入的Jovi AI助理和众多人工智能应用，使vivo X21系列有望成为新一代爆款明星产品。

从X20到X21，vivo的量产手机越来越接近极致体验的全面屏，屏幕指纹识别技术也越来越完善。得益于人工智能技术的成熟，vivo也正在对拍照、游戏、音乐等传统的高频应用，进行革命性的体验升级。

vivo X21屏幕指纹手机携全新人工智能品牌——Jovi AI助理而来，搭载了高通骁龙多核神经网络加速芯片660AIE，将所有可利用多核心硬件资源整合用于人工智能复杂的神经运算，配合6GB运存，同时可并行处理更多AI任务。

vivo X21屏幕指纹手机在拍照体验上保持领先，搭载了2×1200万像素（2400万感光单元）的传感器，感光面积大且具备超高像素，可以进行2400万像素拍摄，并采用单反相机相同的全像素双核对焦技术，具有对焦速度快、每个像素独立对焦以及能够采集景深信息等优势。

vivo X21屏幕指纹手机拥有AI美颜和AI逆光拍照，可以根据用户的性别、肤色和场景光线智能匹配美颜方案，让女性更加白皙、自然和柔美，男性更加阳刚、有轮廓感。同时AI美颜会学习用户美颜设置的偏好，监测用户皮肤，综合给出最合适的美颜建议，每次打开相机都给消费者喜欢的美颜效果。

另外，vivo X21屏幕指纹手机的AI自拍光效还能够基于3D景深信息，通过人像分割，在手机相册中针对人像照片的主体进行单独补光、虚化、暗角、滤镜等技术，轻松模拟和加强摄影棚光、舞台光、单色光等效果。

vivo X21屏幕指纹手机取消了背面指纹设计，改用屏幕指纹识别技术，机身更加一体化。用户操作中，在息屏、锁屏、软件锁和指纹支付界面等一系列指纹识别等场景下，vivo X21屏幕指纹手机的显示屏会自动显示指纹识别图形，点按屏幕内上的指纹图形即可完成解锁、支付等操作。其他时候，指纹图形将会隐形，不会影响视觉体验。

vivo X21屏幕指纹手机搭载了6.28英寸19:9比例的FHD+高清异形全面屏，具备超窄U型槽设计，屏占比高达90.3%（不含槽），左右边框仅1.66mm，能够为用户带来超大高清视野。

vivo X21屏幕指纹手机采用了屏幕P3色彩管理技术，支持P3广色域，使得vivo X21屏幕指纹手机的显示色彩更加真实和丰满，同时让色彩还原准确，直接提升显示效果，不会出现偏色失真等问题。

延续vivo手机一贯的高品质Hi-Fi风格，vivo X21屏幕指纹手机使用AK4376A方案，搭载了vivo音频算法团队自主研发的Deep Field深空音效，由全景环绕、超重低音、清澈人声三大特色音效和环境音效、均衡器两类全能音效搭配。

vivo X21屏幕指纹版售价为3598元，将于3月28日正式开售；vivo X21售价为3198元，发售时间为3月24日。

下面一起欣赏一下IT之家小编带来的现场实拍图赏吧~

X21▲（背面有指纹开孔）

X21▲

X21屏幕指纹版▲

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