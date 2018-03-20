上午10点！今日红米Note 5手机正式开售

IT之家3月20日消息 3月16日，小米公司在北京正式发布了红米Note 5新品手机，这款手机被雷军称为千元机中的“水桶机”，是史上最强大的红米手机。红米Note 5手机3GB内存+32GB存储版售价1099元，4GB内存+64GB存储版售价1399元，6GB内存+64GB存储版售价1699元。

现在，据小米之家消息，这款手机将于今天上午10点在小米商城、小米之家、京东、天猫、有品、苏宁、唯品会与授权商同步开售。

红米Note 5被称为千元机中的拍照专家，AI双摄，1200万Dual PD双核对焦，500万像素景深镜头，1.4μm超大像素，暗光拍照更清晰；AI人像模式，边缘识别更准确，背景虚化更自然。

红米Note 5前置1300万像素镜头，搭载AI人像模式，人物更突出，更有针对女生专属虚化；前置HDR，智能识别逆光场景；柔光灯自动补光，暗光自拍也能绽放你的美；AI智能美颜，不同区域不同美化策略。

红米Note 5搭载骁龙636处理器，中国首发，配置6GB大内存，畅玩大型3D游戏；5.99英寸FHD+ 18:9全面屏；依然4000mAh超长续航，支持快充；全网通5.0，双卡双待双4G，打游戏时接电话也不掉线；MIUI 9全面屏手势，手机操作更便捷。

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