三星S9充电测试：10W快充！

在MWC2018移动通信大会上，三星S9和S9+如约而至，并于3月6日在国内召开了新品发布会，不管外界评论如何，这都算得上是今年上半年关注度最高的一款机型。

外观方面，三星S9和S9+基本延续了上代机型的外观设计，屏幕大小分别为5.8英寸和6.2英寸，屏幕比例为18.5:9，并采用了Super AMOLED的全视曲面屏（官方介绍，S9/S9+在额头和下巴部分均有收窄，不过实际体验与S8差别不大）。

相比于手机的外观，或许处理器才是大家真正的关注点。国内首发搭载骁龙845处理，另有Exynos 9810处理器版本。

而说到高通骁龙845处理器，大家肯定会联想QC4+充电。毕竟高通在去年年底的骁龙技术峰会上就通过了首款QC4+充电器的认证，并且在后续的发布的手机中，也出现过标配QC4+充电器的案例。发布之前，很多人对三星S9系列标配QC4+充电器还是抱有很大期待的。

然而，三星并没有让大家如愿以偿，国行版三星S9/S9+仍然标配EP-TA200充电器。这也让一心准备QC4+充电性能测试的小编无语凝噎。不过想想也对三星表示理解，毕竟别人讲的是手机整体性能而不是单纯的充电，用啥充电器不是一样的充？给了你无线充电和AFC快充还不行？

也罢。废话说了一大堆，下面开始进入正题–手机充电测试。本次到手的是三星S9，标配电池容量为3000mAh，从手机标配充电器（EP-TA200）来看，依然是支持AFC和QC2.0快充，手机对其他协议兼容性暂不清楚，本次测试也是针对原装充电器进行，主要看充电功率和手机在充电过程中的发热情况。

本次测试的环境温度为室温24℃，测试工具使用ChargerLAB研发的POWER-Z KM001，温度测试使用的是FLIR测温器。下面来看具体测试结果。

以上是POWER-Z KM001测得的三星S9原装充电器的测试电压电流曲线图。全程属于9V快速充电状态，最大充电电流不到1.2A，也就是说手机的最大功率也就10W左右。

根据充电电流的变化，三星S9的充电过程大致可分为两个阶段：充电前一个小时，电流呈上升趋势，此过程的手机充电功率维持在10W左右，属于“快充”。一小时后，充电电流随着手机电量的增加而逐渐减小，直至充电结束。

看到这里，可能大部分人都会抛来一个白眼，充电功率竟然只有10W？居然是10W快充？对于这样的测试结果，小编也就只能呵呵~了。

不过好在手机电池容量不大，充满也只花了2个小时，再怎么说，总要比iPhone充电快吧（给自己一个买三星S9不买iPhone 8的理由）。

从手机温度变化曲线来看（采样点均为手机后盖），最高温度出现在充电1小时后，约为36℃，这也是充电功率最大的时间点。手机初始温度约为28℃，结束充电时为29℃，最大温升约为8℃。温升还算合理，毕竟就那点功率。

既然都说到这里了，顺便再说说手机的续航吧。不过时间有限，只做了1小时的视频播放测试。分别将手机显示亮度和外放音量调至最大，连接无线网在线播放720P分辨率的视频（手机后台无其他软件运行）。测试1小时，手机从满电状态掉至89%电量，续航能力还不算太差吧。

总结

1、三星S9充电全程为9V输入，从这一角度来看，支持快速充电无疑；不过从充电功率来看，最大功率仅为10W，如果说这也是快充可能很多用户不会买账。

2、三星S9标配3000mAh电池，即使只有10W充电功率，充满手机也仅需要2小时，充电速度比iPhone 8快。

3、三星S9在充电过程中对温升把控还不错，室温24℃下，最高约为36℃，温升8℃。这带来了不错的充电体验。

4、续航方面，只做了1小时测试，不敢妄下定论。具体续航时间以实际使用为准。